Spalletti scuote l'Aia, il comunicato ufficiale dopo l'intervista su arbitri e Var è una chiara risposta

Luciano Spalletti chiama, e così l'Aia... risponde. Hanno fatto rumore le dichiarazioni del tecnico della Juventus dopo la sfida con la Lazio in merito alla posizione dei direttori di gara ("in campo eravamo in 23 e quello non professionista è l'arbitro"). Dichiarazioni arrivate in seguito agli errori marchiani dell'arbitro Guida insieme ad assistenti e Var che hanno condizionato il match dell'Allianz Stadium. Parole che hanno portato evidentemente ad una scossa, spingendo l'Associazione Italiana Arbitri a diramare una nota nel pomeriggio di oggi, firmata dal Vice Presidente vicario Francesco Massini. Quest'ultimo ha sottolineato come l'AIA non si sia mai frapposta al professionismo arbitrale, ma anche come si tratterebbe di un processo da avviare seguendo determinati crismi.