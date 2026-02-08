Spalletti distrugge arbitri e VAR: "Adesso basta, sono solo loro i non professionisti in campo"

La Juve soffre, va sotto di due gol, combatte, non si arrende alla fine contro la Lazio riesce a strappare un pareggio . Alle reti di Pedro e Isaksen hanno risposto quelle di McKennie e Kalulu ( ecco le parole del francese ), che hanno regalato un punto prezioso ai bianconeri. Al termine della partita l'allenatore della Vecchia Signora Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn ha analizzato il match: " Gol subito su un nostro errore? Probabilmente è colpa delle richieste che facciamo ai giocatori . Ho sempre chiesto che devono giocare palla e che non va buttata via".

Spalletti: "Dovremmo vedere due cose insieme ma spesso ne vediamo una"

L'allenatore bianconero ha poi continuato: "Dobbiamo uscire sempre anche sotto pressione, alzare il livello del calcio e la qualità. Poi ovviamente bisogna riuscire anticipare le situazione di pericolo, bisognerebbe vedere due cose insieme, ma spesso ne vediamo una sola. Poi si può sbagliare, Locatelli è stato uno dei migliori che abbiamo avuto. Poi non è detto che bisogna subire gol dopo la palla persa. Ci portiamo dietro la prestazione della squadra. Quando si deve ribaltare il risultato non bisogna trasformare tutto in frenesia, ma bisogna solo aumentare la velocità. Invece abbiamo fatto confusione".

Troppa confusione

"Molte azione avremmo potuto portarle fino in fondo però poi abbiamo fatto confusione - ha aggiunto -. Noi bisogna vivere nella pressione, quello è il momento bello, quando devi ribaltare un 2-0 in un tempo, dove si vede se sei veramente di livello top e se sai gestire l'emozioni e le difficoltà. Questa è la scelta che abbiamo fatto, ci dobbiamo vivere bene dentro. Questo ci fa capire se siamo a questo livello, prendere decisioni in quei momenti. I ragazzi hanno giocato una grande partita, hanno fatto tante cose bene, si va avanti con tranquillità e si migliora".