Juve-Lazio, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per stare in scia, Sarri da ex

Concentrarsi sul campionato per raggiungere l'obiettivo prefissato del quarto posto e dimenticare l'amarezza dell'uscita dalla Coppa Italia: la Juventus è pronta a scendere in campo contro la Lazio , in un match importantissimo sotto tanti punti di vista. I bianconeri devono ritrovare concretezza sotto porta, fiducia e dare continuità ai risultati positivi in campionato per restare nel gruppetto del vertice. In tutto questo, alla vigilia, è arrivata anche la notizia del rinnovo di Yildiz , un segnale positivo per il presente e per il futuro.

Spalletti sorprende tutti e schiera titolari Koopmeiners e Cabal. In panchina Holm, Conceicao, Kelly e Boga.

19:19

McKennie vero goleador

Weston McKennie si sta rivelando il vero attaccante di questa Juve. Dall'arrivo di Spalletti in panchina, infatti, l'americano ha segnato 6 gol, diventando il centrocampista di Serie A a segnare più reti (tenendo conto di tutte le competizioni). Solo Lautaro Martinez (11) e Scamacca (8) hanno segnato di più.



19:10

Juve-Lazio, i precedenti e momento di forma

Gli ultimi cinque incontri tra le due squadre raccontano una situazione di totale equilibrio: due vittorie per la Juve, un pareggio e due successi della Lazio. A fare la differenza, però, potrebbe essere il momento di forma della squadra di Spalletti, che tolta la sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta, era reduce da 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 partite giocate. La squadra di Sarri, invece, sta vivendo una stagione complessa e nelle ultime otto partite disputate ha raccolto 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

19:00

Non solo Yildiz: il punto sugli altri rinnovi

Il CEO della Juve Damien Comolli l'ha detto chiaro e tondo: "Il rinnovo di Kenan è il primo passo ma non sarà l'unico". Il club bianconero ha iniziato blindando il suo giocatore migliore, ma ora si prepara a fare altrettanto con gli altri giocatori in scadenza e centrali nel progetto. Il primo sarà McKennie, seguito poi da Kostic. Ma potrebbero non essere gli unici: da Spalletti al punto su Vlahovic, le ultime novità.

18:51

Vittorie per Primavera e Next Gen

In attesa di vedere in campo la squadra di Spalletti, nel pomeriggio sono scese in campo altre due "Juve": la Primavera e la Next Gen. L'U20 ha vinto 3-1 contro il Verona mentre la squadra di Brambilla ha battuto 0-3 la Torres. La speranza dei tifosi è che anche la Prima Squadra continua su questa striscia di buoni risultati.

18:39

Juventus, ufficiale il rinnovo di Yildiz

La Juve ha ufficializzato il tanto atteso rinnovo di contratto di Kenan Yildiz: "La storia tra Kenan Yildiz e la Juventus continua: il numero 10 classe 2005 ha firmato l'accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030". Il club ha deciso di puntare con forza sul talento turco, blindandolo con un contratto da 6 milioni di euro a stagione.

18:29

Sarri incredulo: "Una Juventus così non l'avevo mai vista"

Anche l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, grande ex di partita, ha presentato la partita in conferenza stampa: "La Juventus con l'intensità vista nell'ultimo mese non l'avevo mai vista, ha grande qualità e riaggressione dopo la palla persa. Si può discutere sulla sconfitta con l'Atalanta, non ha giocato male ma ho rivisto la stessa squadra con grande salute fisica e mentale. Sarà una partita difficile materialmente, poi andare a giocare in quello stadio rende difficile la partita anche mentalmente. L'unico aspetto positivo è che nel calcio a priori non vince nessuno"

18:19

Juve-Lazio in numeri: tutte le statistiche di Opta