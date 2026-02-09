Krstovic-Zappacosta gol, l’Atalanta stende la Cremonese: Thorsby non basta a Nicola, Palladino sorride

Atalanta chiama Europa. Gli uomini di Raffaele Palladino superano a Bergamo la Cremonese di Davide Nicola all'incontro valido per la 24ª giornata di campionato, trascinati dalle reti di Nikola Krstovic (13') e Davide Zappacosta (25'): 2-1 alla New Balance Arena. A segno per gli ospiti, Morten Thorsby (94'). Un successo che segue il tris di Coppa Italia ai danni della Juventus e che consente alla Dea di salire a quota 39 punti con un ritardo di 2 lunghezze dal Como, a cui spetta però recuperare l'impegno contro il Milan previsto per il 18 febbraio a San Siro. L'agenda degli orobici prevede ora la trasferta all'Olimpico contro la Lazio e a seguire il ritorno in Europa, dove martedì 17 al Westfalenstadion, contenderanno al Borussia Dortmund il primo atto dei playoff di Champions League. Si complica invece la classifica dei grigiorossi, che restano fermi con 23 punti e con una vantaggio di sole 5 lunghezze dalla Fiorentina terzultima. La prossima c'è il Genoa: appuntamento domenica 15 allo Zini.