Bologna rinato, Bernardeschi entra e segna il rigore decisivo: per l'Udinese terzo ko di fila

BOLOGNA - Finisce 1-0 la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Udinese , match che chiude la 26ª giornata del campionato di Serie A . Grazie al calcio di rigore trasformato da Federico Bernardeschi al minuto 75 i rossoblù danno seguito al successo ottenuto sul campo del Torino (1-2) e salgono a quota 36 in classifica superando il Sassuolo e la Lazio e salendo all'ottavo posto. Se per Orsolini e compagni il momento peggiore sembra ormai alle spalle, per i bianconeri si tratta del terzo ko consecutivo dopo il doppio 2-1 rimediato contro Lecce e Sassuolo. Nel prossimo turno gli emiliani di Vincenzo Italiano , che giovedì alle 21 riceveranno i norvegesi del Brann nel ritorno dei playoff di Europa League (1-0 firmato Santiago Castro all'andata in trasferta), faranno visita al Pisa (lunedì 2 marzo alle ore 18.30) mentre i friulani di Kosta Runjaic, ora undicesimi, ospiteranno al Bluenergy Stadium la Fiorentina (lunedì 2 marzo alle 20.45).

Bologna-Udinese 1-0: decisivo Bernardeschi dal dischetto

Passano dieci minuti e la formazione ospite perde Solet (che era in dubbio) per infortunio. Il difensore franco-ivoriano dimostra di non aver pienamente recuperato dal problema all'adduttore che l'aveva tormentato negli ultimi giorni. Per il resto, il primo tempo è povero di emozioni e le due squadre si annullano a vicenda, faticando ad alzare i ritmi di gioco. Per vedere la prima parata della serata bisogna attendere il 35', quando Okoye neutralizza un tiro centrale da fuori di Pobega. Anche nella ripresa il primo squillo è del Bologna, ma Orsolini non riesce a interrompere il proprio periodo nero. Al 54', infatti, a seguito di un mancato controllo di Kabasele, il capitano rossoblù si ritrova solo davanti ad Okoye, ma la sua conclusione troppo strozzata viene parata dall'avversario: sul successivo tentativo di Rowe è poi decisivo il salvataggio sulla linea di Zemura. Un minuto più tardi Italiano fa capire di non essere per nulla soddisfatto e opera un triplo cambio, inserendo Moro, Bernardeschi e Cambiaghi. Solo un episodio, però, è in grado di sbloccare una partita così impantanata e giocata con pigrizia da entrambe le formazioni. Al 74', infatti, l'esperto Karlstrom commette una grave ingenuità stendendo Castro in area di rigore. Marcenaro inizialmente assegna il calcio di punizione, ma si tratta di una questione di centimetri: ci vuole, dunque, il Var per correggere la decisione. Dal dischetto si presenta allora Bernardeschi che con freddezza spiazza Okoye e sigla l'1-0. I friulani provano timidamente a reagire e all'84' Zaniolo spaventa il pubblico di casa con una conclusione potente che finisce sull'esterno della rete. Nel recupero Skorupski deve mettere i guantoni sul tentativo di Atta. Al triplice fischio è festa grande al Dall'Ara: la crisi del Bologna è ormai alle spalle.