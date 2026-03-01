Cremonese-Milan: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming Serie A in tempo reale

Il Milan scende in campo allo Zini per la 27ª giornata di campionato. I rossoneri ritrovano la formazione di Nicola dopo il ko all'esordio in Serie A (2-1): la prima delle due sconfitte rimediate da Rabiot e compagni fino a questo momento. Gli uomini di Allegri, si presentano inoltre all'appuntamento con 54 punti che valgono il secondo posto con un vantaggio di una lunghezza sul Napoli, a sua volta uscito vincitore dalla trasferta di Verona di sabato 28. Sul versante opposto della classifica, i grigiorossi si ritrovano agganciati a Lecce e Fiorentina con 24 punti e una salvezza tutta da conquistare: i salentini si sono però arresi alla rimonta del Como e la Viola affronterà invece l'Udinese lunedì 2 al Bluenergy Stadium. Il calendario del Milan mette poi in programma il derby della Madonnina di domenica 8. Lo stesso giorno, la Cremonese sarà invece impegnata nello scontro diretto con la formazione di Di Francesco.