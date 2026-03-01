Tuttosport.com
Sassuolo-Atalanta: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming Serie A in tempo reale

Gli uomini di Palladino scendono in campo al Mapei per la 27ª giornata di campionato. In palio 3 punti chiave per la corsa all'Europa
3 min
SassuoloatalantaSerie A

L'Atalanta scende in campo al Mapei per la 27ª giornata di Serie A. Reduce dalla rimonta sul Borussia Dortmund che è valsa l'accesso agli ottavi di finale e prima ancora quella sul Napoli in campionato, la Dea torna in corsa per l'Europa cercando 3 punti chiave che varrebbero il sorpasso sulla Juve - impegnata alle 20.45 contro la Roma all'Olimpico - e l'aggancio al Como a quota 48 punti. Ben più spensierata invece la classifica della formazione di Grosso, che reduce dalle vittorie su Verona e Udinese, si presenta all'appuntamento con 35 punti. L'agenda di Palladino prevede poi la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio in programma il 4 marzo all'Olimpico e a seguire la gara interna contro i friulani di sabato 7. I neroverdi affronteranno invece i biancocelesti in trasferta e il Bologna in casa rispettivamente il 9 e 15 marzo.

Sassuolo-Atalanta: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Grosso e Palladino è in programma alle 15 di domenica 1 marzo presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214). 

Segui Sassuolo-Atalanta sul nostro sito.

Sassuolo-Atalanta: le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Felipe, Garcia, Vranckx, Iannoni, Lipari, Bakola, Fadera, Moro, Volpato, Nzola.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Hien, Scalvini, Zappacosta, Bakker, Musah, Zalewski, De Roon, Vavassori, Krstovic.

Arbitro: Marchetti di Ostia; Assistenti: Cipressa–Politi; Quarto ufficiale: Mucera; Var: Nasca; Ass. Var: Doveri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

