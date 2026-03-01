Sassuolo-Atalanta: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming Serie A in tempo reale

L'Atalanta scende in campo al Mapei per la 27ª giornata di Serie A. Reduce dalla rimonta sul Borussia Dortmund che è valsa l'accesso agli ottavi di finale e prima ancora quella sul Napoli in campionato, la Dea torna in corsa per l'Europa cercando 3 punti chiave che varrebbero il sorpasso sulla Juve - impegnata alle 20.45 contro la Roma all'Olimpico - e l'aggancio al Como a quota 48 punti. Ben più spensierata invece la classifica della formazione di Grosso, che reduce dalle vittorie su Verona e Udinese, si presenta all'appuntamento con 35 punti. L'agenda di Palladino prevede poi la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio in programma il 4 marzo all'Olimpico e a seguire la gara interna contro i friulani di sabato 7. I neroverdi affronteranno invece i biancocelesti in trasferta e il Bologna in casa rispettivamente il 9 e 15 marzo.