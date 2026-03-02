Udinese-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La Fiorentina scende in campo a Udine per la 27ª giornata di Serie A. Reduce dal successo nel derby salvezza con il Pisa e prima ancora dalla rimonta di Como, gli uomini di Vanoli sono chiamati a monetizzare il ko delle dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere e raccogliere punti utili a sganciarsi così da Lecce e Cremonese, cadute rispettivamente contro Como (3-1) e Milan (2-0) e rimaste a quota 24 punti. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Runjaic, ferma invece con 32 punti da tre giornate. L'agenda della Viola mette poi in programma la gara interna contro il Parma (08/03) e a seguire l'ottavo di finale di Conference League contro il Rakow al Franchi (12/03). L'Udinese affronterà invece l'Atalanta a Bergamo (07/03) e a seguire la Juventus al Bluenergy Stadium (14/03).