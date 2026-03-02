Pagelle Sassuolo-Atalanta: Berardi generoso, Matic maestro. Scamacca non riesce a incidere

Dopo la bellissima rimonta nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmud (ribaltato il 2-0 dell'andata al Signal Iduna Park con uno splendido 4-1 alla New Balance Arena), l'Atalanta cade 2-1 in campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Nonostante il rosso a Pinamonti dopo appena un quarto d'oro, i neroverdi di Fabio Grosso passano avanti poco dopo con Koné e raddoppiano al 69' con Thirstevdt. Il gol di Musah arriva troppo tardi (88') e al triplice fischio parte la festa dei padroni di casa. Terzo successo consecutivo per gli emiliani mentre per i bergamaschi di Raffaele Palladino, che avevano inanellato una striscia di nove risultati utili di fila (sette vittorie e due pareggi), si tratta di una brutta battuta d'arresta in ottica quarto posto.