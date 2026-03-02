Pagelle Sassuolo-Atalanta: Berardi generoso, Matic maestro. Scamacca non riesce a incidere

Dopo la bellissima rimonta nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmud (ribaltato il 2-0 dell'andata al Signal Iduna Park con uno splendido 4-1 alla New Balance Arena), l'Atalanta cade 2-1 in campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Nonostante il rosso a Pinamonti dopo appena un quarto d'oro, i neroverdi di Fabio Grosso passano avanti poco dopo con Koné e raddoppiano al 69' con Thirstevdt. Il gol di Musah arriva troppo tardi (88') e al triplice fischio parte la festa dei padroni di casa. Terzo successo consecutivo per gli emiliani mentre per i bergamaschi di Raffaele Palladino, che avevano inanellato una striscia di nove risultati utili di fila (sette vittorie e due pareggi), si tratta di una brutta battuta d'arresta in ottica quarto posto.
Pagelle Sassuolo
Muric 7.5 Deve impegnarsi a più riprese per respingere le conclusioni degli ospiti. Si fa aiutare in un paio di circostanze, anche dai legni.
Coulibaly 7 Tiene la barra dritta e non si fa sorprendere.
Idzes 6.5 Prende presto un cartellino giallo che rischia di limitarlo, nel complesso regge più che bene.
Muharemovic 6.5 Ha una ghiotta opportunità per segnare a fine primo tempo, allarga la mira. Ma in difesa si sente eccome.
Garcia 7 Una bella sorpresa dal mercato. Altre prestazione più che positiva.
Konè 7.5 La rete che stappa la partita. È arrivato a quota cinque gol.
Doig (43’ st) ng.
Matic 7 Il professore è determinante per orchestrare la squadra in dieci uomini.
Lipani (28’ st) ng
Thorstvedt 8 Prestazione sontuosa. La rete del raddoppio è pesantissima, nella sua partita c’è molto altro.
Berardi 7.5 Gara fatta inevitabilmente anche di sacrificio. Ma la qualità è la solita.
Nzola (28’ st) ng.
Pinamonti 4.5 È evidente che non vuole far male a Djimsiti, ma il suo intervento è troppo scomposto.
Laurienté 8 Non segna ma sfodera una gara in copertura magistrale e con ripartenze perfette.
Fadera (28’ st) ng.
Iannoni (34’ st) ng.
All. Grosso 8 Tiene la barra dritta e guida i suoi a una vittoria clamorosa. Ridisegna la squadra con grande acume.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 6 Non molto da dire sui gol subiti, per il resto compie qualche intervento.
Scalvini 6 Va vicino al gol del pareggio nel recupero.
Djmsiti 5.5 Procura l’espulsione di Pinamonti, non moltissimo altro.
Hien (29’ st) ng.
Kolasinac 5.5 Poco reattivo in occasione dei gol del Sassuolo.
Bellanova 5 Non riesce a fare la differenza.
Zappacosta (1’ st) 6 Suo l’assist per la rete della speranza. Cerca di spingere con buona continuità.
Pasalic 5.5 Abbastanza incolore. Da un calciatore come lui ci si aspetta sempre la giocata vincente.
De Roon 5.5 Meno efficace del solito. È l’elemento di equilibrio della squadra, ieri forse serviva più inventiva.
Bernasconi 5 Prestazione sotto tono, esce nell’intervallo.
Sulemana (1’ st) 5.5 Un po’ meglio, comunque non troppo efficace.
Samardzic 5 fallisce una palla gol pesantissima nel primo tempo, Muric lo disinnesca con l’aiuto del palo nel finale.
Zalewski 5.5 Ha una grande occasione sullo 0-0, spedisce il pallone a lato di poco. Poi si incarta.
Musah (22’ st) 6 Insacca la rete del 2-1, ma è tardi. Col senno di poi avrebbe potuto entrare già dopo l’intervallo.
Scamacca 5 L’ex di turno non si fa rimpiangere dai suoi vecchi tifosi. Di fatto non è mai pericoloso finché resta in campo.
Krstovic (1’ st) 5 Poco efficace.
All. Palladino 5 L’Alatanta si sgonfia proprio quando dovrebbe dominare. Possesso palla straripante, ma i suoi escono senza punti in classifica.
Pagella arbitro
Marchetti 6 Il rosso diretto ci sta, per il resto manca un giallo.
Dopo la bellissima rimonta nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmud (ribaltato il 2-0 dell'andata al Signal Iduna Park con uno splendido 4-1 alla New Balance Arena), l'Atalanta cade 2-1 in campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Nonostante il rosso a Pinamonti dopo appena un quarto d'oro, i neroverdi di Fabio Grosso passano avanti poco dopo con Koné e raddoppiano al 69' con Thirstevdt. Il gol di Musah arriva troppo tardi (88') e al triplice fischio parte la festa dei padroni di casa. Terzo successo consecutivo per gli emiliani mentre per i bergamaschi di Raffaele Palladino, che avevano inanellato una striscia di nove risultati utili di fila (sette vittorie e due pareggi), si tratta di una brutta battuta d'arresta in ottica quarto posto.
Pagelle Sassuolo
Muric 7.5 Deve impegnarsi a più riprese per respingere le conclusioni degli ospiti. Si fa aiutare in un paio di circostanze, anche dai legni.
Coulibaly 7 Tiene la barra dritta e non si fa sorprendere.
Idzes 6.5 Prende presto un cartellino giallo che rischia di limitarlo, nel complesso regge più che bene.
Muharemovic 6.5 Ha una ghiotta opportunità per segnare a fine primo tempo, allarga la mira. Ma in difesa si sente eccome.
Garcia 7 Una bella sorpresa dal mercato. Altre prestazione più che positiva.
Konè 7.5 La rete che stappa la partita. È arrivato a quota cinque gol.
Doig (43’ st) ng.
Matic 7 Il professore è determinante per orchestrare la squadra in dieci uomini.
Lipani (28’ st) ng
Thorstvedt 8 Prestazione sontuosa. La rete del raddoppio è pesantissima, nella sua partita c’è molto altro.
Berardi 7.5 Gara fatta inevitabilmente anche di sacrificio. Ma la qualità è la solita.
Nzola (28’ st) ng.
Pinamonti 4.5 È evidente che non vuole far male a Djimsiti, ma il suo intervento è troppo scomposto.
Laurienté 8 Non segna ma sfodera una gara in copertura magistrale e con ripartenze perfette.
Fadera (28’ st) ng.
Iannoni (34’ st) ng.
All. Grosso 8 Tiene la barra dritta e guida i suoi a una vittoria clamorosa. Ridisegna la squadra con grande acume.