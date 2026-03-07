Cagliari-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Cesc Fabregas parte per Cagliari con una valigia piena di speranze: quella di vincere lontano dal Sinigaglia e di battere la Roma nel turno successivo. Il Como giovane e temerario plasmato da un allenatore intelligente e carismatico ancora non lo dice apertamente ma è chiaro che l'obiettivo è approdare in Europa visto che è a solo a tre punti dalla Champions. Tuttavia - come spiega Fabregas - non aveva calcolato di andare così avanti in Coppa Italia e di dover giocare quindi ogni quattro giorni. Il tecnico lariano polemizza per un calendario che, a suo modo di vedere, penalizza il Como almeno rispetto all'Inter che invece gioca domenica. Non è mai banale Fabregas, come la sua squadra che deve trovare equilibrio e che ancora oscilla tra prestazioni superlative e cadute improvvise.