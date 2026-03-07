Cagliari-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Cesc Fabregas parte per Cagliari con una valigia piena di speranze: quella di vincere lontano dal Sinigaglia e di battere la Roma nel turno successivo. Il Como giovane e temerario plasmato da un allenatore intelligente e carismatico ancora non lo dice apertamente ma è chiaro che l'obiettivo è approdare in Europa visto che è a solo a tre punti dalla Champions. Tuttavia - come spiega Fabregas - non aveva calcolato di andare così avanti in Coppa Italia e di dover giocare quindi ogni quattro giorni. Il tecnico lariano polemizza per un calendario che, a suo modo di vedere, penalizza il Como almeno rispetto all'Inter che invece gioca domenica. Non è mai banale Fabregas, come la sua squadra che deve trovare equilibrio e che ancora oscilla tra prestazioni superlative e cadute improvvise.
Dove vedere Cagliari-Como: diretta tv e streaming
La partita tra Cagliari e Como è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Cagliari-Como, probabili formazioni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Dossena; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sherri, Cogoni, Idrissi, Raterink, Zappa, Malfitano, Sulev, Esposito, Mendy, Pavoletti, Trepy.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Lahdo, Moreno, Kuhn, Baturina,Vojvoda, Carlos, Van der Brempt.
ARBITRO: Marinelli. ASSISTENTI: Moro-Biffi. QUARTO UOMO: Ayroldi. VAR: Nasca. AVAR: Guida.