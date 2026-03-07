Tuttosport.com
L'Atalanta resta dietro alla Juve: l'Udinese scappa, Scamacca la riacciuffa per il pari

La Dea rimedia alle reti di Kristensen e Davis trascinata dall'ex West Ham e manca il sorpasso ai danni dei bianconeri
3 min
atalantaUdineseSerie A
L'Atalanta resta dietro alla Juve: l'Udinese scappa, Scamacca la riacciuffa per il pari © Getty Images

L'Atalanta evita il secondo ko consecutivo. Alla New Balance Arena di Bergamo, gli uomini di Raffaele Palladino subiscono il doppio vantaggio dell'Udinese che va a segno con Thomas Kristensen al 40' e Keinan Davis al 55'. Poi, la doppietta di Gianluca Scamacca che fra il 75' e il 79' pareggia i conti e risparmia alla Dea un'altra sconfitta dopo quella con il Sassuolo a Reggio Emilia: 2-2 il finale. Un risultato valido per la 28ª giornata di campionato e che impedisce agli orobici, ora a quota 46 punti, di scavalcare momentaneamente la Juventus, distante una lunghezza ma impegnata alle 20.45 contro il Pisa allo Stadium. Rientra invece con 36 punti la formazione di Kosta Runjaic, già reduce dal tris sulla Fiorentina e la cui agenda mette in programma la gara interna contro i bianconeri del 14 marzo. Il calendario dell'Atalanta prevede invece il ritorno in Champions League con il primo round degli ottavi che vedrà Palladino ospitare il Bayern Monaco di Vincent Kompany all'appuntamento di martedì 10 marzo. A seguire, la trasferta di San Siro dove sabato 14 l'Atalanta affronterà l'Inter di Cristian Chivu

Atalanta-Udinese: il racconto della partita

Ritmi subito alti su entrambi i fronti a Bergamo, dove i padroni di casa guadagnano le prime occasioni con Scamacca e Hien. Ma a sbloccare le marcature sono i friulani, che al 39' vanno a segno con il colpo di testa di Kristensen sul corner battuto da Zaniolo: la Dea paga la timidezza in area di Kossounou. Nella ripresa, la formazione di Palladino sfiora il pareggio con il destro di Scamacca che si infrange sul palo. Non passa molto che gli uomini di Runjaic trovano il raddoppio con il sinistro vincente di Davis su cui Kolasinac si immola invano. Scoccata l'ora di gioco, l'Atalanta spreca l'occasione di rientrare nel match con Krstovic che manca per centimetri l'appuntamento con il cross basso di Zappacosta che sfila a due passi dalla porta. Poi, al 75', Scamacca riapre la partita depositando in rete il cross di Zalewski. Trascorrono 4 minuti e l'ex Sassuolo e West Ham intercetta con un altro colpo di testa la ribattuta di Okoye che sbaglia i tempi dell'uscita su Krstovic. Nel finale, Atta calcia da 25 metri e manca di poco lo specchio, mentre Carnesecchi e Hien salvano il parziale negando il nuovo vantaggio a Buksa ed Ekkelenkamp: 2-2 al triplice fischio.

