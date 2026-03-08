Bologna-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

BOLOGNA - Reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato e playoff di Europa League (doppio 1-0 contro i norvegesi del Brann), il Bologna si è ormai messo alle spalle la crisi risalendo la classifica e tornando a candidarsi per un posto nelle prossime coppe europee. I rossoblù di Vincenzo Italiano hanno mostrato grande solidità nelle ultime uscite e dopo il 2-1 in trasferta contro il Torino hanno piegato 1-0 Udinese e Pisa. Punti preziosi che hanno cancellato i tre mesi difficili attraversati tra dicembre e fabbraio, quando la squadra sembrava smarrita e aveva collezionato solo una vittoria in 12 gare di campionato. Un successo che era arrivato al Bentegodi contro il Verona, avversario odierno degli emiliani alle ore 15 allo stadio Renato Dall'Ara. I gialloblù occupano l'ultimo posto in graduatoria insieme al Pisa e hanno accumulato un ritardo di ben nove punti dalle rivali, pertanto serve quasi un miracolo per evitare una retrocessione che sembra già annunciata. Le vittorie consecutive contro Atalanta (3-1) e Fiorentina (1-2) a dicembre avevano illuso i tifosi, poi il crollo con appena tre pareggi nelle ultime 12 uscite.