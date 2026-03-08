Tuttosport.com
Bologna-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Al Dall'Ara gli emiliani di Vincenzo Italiano vogliono allungare la striscia di cinque successi consecutivi tra tutte le competizioni mentre per gli scaligeri ultima chiamata salvezza
3 min

BOLOGNA - Reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato e playoff di Europa League (doppio 1-0 contro i norvegesi del Brann), il Bologna si è ormai messo alle spalle la crisi risalendo la classifica e tornando a candidarsi per un posto nelle prossime coppe europee. I rossoblù di Vincenzo Italiano hanno mostrato grande solidità nelle ultime uscite e dopo il 2-1 in trasferta contro il Torino hanno piegato 1-0 Udinese e Pisa. Punti preziosi che hanno cancellato i tre mesi difficili attraversati tra dicembre e fabbraio, quando la squadra sembrava smarrita e aveva collezionato solo una vittoria in 12 gare di campionato. Un successo che era arrivato al Bentegodi contro il Verona, avversario odierno degli emiliani alle ore 15 allo stadio Renato Dall'Ara. I gialloblù occupano l'ultimo posto in graduatoria insieme al Pisa e hanno accumulato un ritardo di ben nove punti dalle rivali, pertanto serve quasi un miracolo per evitare una retrocessione che sembra già annunciata. Le vittorie consecutive contro Atalanta (3-1) e Fiorentina (1-2) a dicembre avevano illuso i tifosi, poi il crollo con appena tre pareggi nelle ultime 12 uscite. 

SEGUI BOLOGNA-VERONA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Bologna-Verona: diretta tv e streaming

Bologna-Verona, gara valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (215). 

Le probabili formazioni di Bologna-Verona

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Casale, Vitik, Lykogiannis; Ferguson, Moro, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Helland, Joao Mario, Lucumi, Zortea, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Odgaard. 

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Bradaric, Gagliardini, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco. 

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Niasse, Isacc, Sarr, Mosquera, Suslov, Vermesan.

ARBITRO: Mucera di Palermo. ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni. IV UFFICIALE: Massa. VAR: Giua. ASS. VAR: Marini. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

