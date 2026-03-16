Motta decisivo, De Winter soffre. Isaksen sgasa, Estupinan mangiato: pagelle Lazio-Milan

Il Milan sciupa una ghiotta occasione per portarsi a -5 dall'Inter a nove gara dalla fine: i rossoneri, infatti, cadono all'Olimpico contro la Lazio e ora devono guardarsi le spalle dal Napoli, ora a una sola lunghezza di distanza dal Diavolo. A decidere il match la rete nella prima frazione di gioco di Isaksen. Al triplice fischio festa grande sugli spalti, tornati gremiti dopo l'annunciato stop della protesta nei confronti di Lotito per caricare la squadra in una sfida così affascinante e importante.
Pagelle Lazio
Motta 7 Decisivo nel finale: con personalità nelle uscite e in bello stile con qualche parata plastica.
Marusic 7 Verticalizza per il vantaggio, l'assist è tra le tante cose positive della sua gara.
Gila 7.5 Alza il muro: ci mette sempre la zampata decisiva.
Provstgaard 7 Forte sulle palle aree, attento nelle preventive, conferma la crescita.
Nuno Tavares 6.5 Su e giù su quella fascia come ai tempi migliori, ottimo anche nel difendere.
Dele-Bashiru 6.5 Roccioso in copertura, alterna raddoppi e incursioni, lavorone lì in mezzo.
Patric 6.5 Riveste un ruolo non suo con coraggio e semplicità.
Taylor 7 Un assolo micidiale e spacca la traversa. Alza la qualità della prima impostazione, la sua miglior gara.
Belahyane (45' st) ng.
Isaksen 8 Svernicia Estupinan, sgasa e inventa prima di concretizzare un avvio di gara da imprendibile.
Pedro (22' st) 6 Si sbatte per far respirare la Lazio.
Maldini 6.5 Sfugge alla marcatura dei centrali, attacco alla profondità sempre puntuale, gli manca la solita stoccata.
Dia (22' st) 6 Bene nel portare su la squadra.
Zaccagni 6 Il meno produttivo lì davanti. Tanti cambi di passo, poca efficacia nei dribbling.
Cancellieri (37' st) ng.
All. Sarri 7.5 Che cuore questa Lazio, la miglior versione stagionale. Primo tempo di tecnica e ritmo, ripresa di spirito e quantità.
Pagelle Milan
Maignan 6 Merito suo se il Milan non affonda nel primo tempo.
Tomori 5.5 Pulito contro Zaccagni, fatica a leggere Tavares.
Athekame (12' st) 6 Alza la pressione.
De Winter 5.5 Soffre terribilmente a campo aperto contro Maldini.
Pavlovic 6.5 È il più pericoloso nel primo tempo milanista, anche quello più attento lì dietro.
Saelemaekers 5.5 Non sfrutta le vulnerabilità di Tavares. Alza la pressione nel secondo tempo, slegato da compiti difensivi.
Ricci (39' st) ng.
Fofana 6 L'unico che prova a cambiare ritmo al centrocampo con qualche iniziativa palla al piede.
Nkunku (22' st) 6 Porta energia.
Modric 6 Soffocato dalla pressione, sale in cattedra per organizzare il forcing finale.
Jashari 5 Chi lo ha visto? Poco in tutto, nella partecipazione e nelle giocate.
Estupinan 4 Mangiato da Isaksen. Troppo leggero nel duello in allungo che porta allo svantaggio, precario e distratto dall'inizio alla fine.
Bartesaghi (12' st) 6 Rianima quella fascia.
Pulisic 5 Non alza mai il ritmo, anche quando trova campo per poter far male nel secondo tempo.
Leao 4.5 Si nasconde dietro ai laziali: al cambio se la prende con Allegri.
Fulkrug (22' st) 5.5 Si vede poco.
All. Allegri 5 Si fa sorprendere da una Lazio arrembante, non basta la reazione del secondo tempo. Occasione persa.
Pagella arbitro
Guida 6 Conduzione europea, corrette tutte le decisioni da campo.
Il Milan sciupa una ghiotta occasione per portarsi a -5 dall'Inter a nove gara dalla fine: i rossoneri, infatti, cadono all'Olimpico contro la Lazio e ora devono guardarsi le spalle dal Napoli, ora a una sola lunghezza di distanza dal Diavolo. A decidere il match la rete nella prima frazione di gioco di Isaksen. Al triplice fischio festa grande sugli spalti, tornati gremiti dopo l'annunciato stop della protesta nei confronti di Lotito per caricare la squadra in una sfida così affascinante e importante.
Pagelle Lazio
Motta 7 Decisivo nel finale: con personalità nelle uscite e in bello stile con qualche parata plastica.
Marusic 7 Verticalizza per il vantaggio, l'assist è tra le tante cose positive della sua gara.
Gila 7.5 Alza il muro: ci mette sempre la zampata decisiva.
Provstgaard 7 Forte sulle palle aree, attento nelle preventive, conferma la crescita.
Nuno Tavares 6.5 Su e giù su quella fascia come ai tempi migliori, ottimo anche nel difendere.
Dele-Bashiru 6.5 Roccioso in copertura, alterna raddoppi e incursioni, lavorone lì in mezzo.
Patric 6.5 Riveste un ruolo non suo con coraggio e semplicità.
Taylor 7 Un assolo micidiale e spacca la traversa. Alza la qualità della prima impostazione, la sua miglior gara.
Belahyane (45' st) ng.
Isaksen 8 Svernicia Estupinan, sgasa e inventa prima di concretizzare un avvio di gara da imprendibile.
Pedro (22' st) 6 Si sbatte per far respirare la Lazio.
Maldini 6.5 Sfugge alla marcatura dei centrali, attacco alla profondità sempre puntuale, gli manca la solita stoccata.
Dia (22' st) 6 Bene nel portare su la squadra.
Zaccagni 6 Il meno produttivo lì davanti. Tanti cambi di passo, poca efficacia nei dribbling.
Cancellieri (37' st) ng.
All. Sarri 7.5 Che cuore questa Lazio, la miglior versione stagionale. Primo tempo di tecnica e ritmo, ripresa di spirito e quantità.