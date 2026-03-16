La Fiorentina cala il poker salvezza: la Cremonese crolla anche allo Zini, Vanoli tenta la fuga

Colpo salvezza della Fiorentina! Gli uomini di Vanoli travolgono la Cremonese allo Zini con il finale di 4-1, trascinata dalle reti di Parisi (25'), Piccoli (32'), Dodo (49') e Gudmundsson (70'). La Viola rientra così dal posticipo della 29ª giornata di campionato con 28 punti che valgono il 16º posto e un vantaggio di 4 lunghezze sulla formazione di Nicola, già reduce dal ko nell'altro scontro diretto con il Lecce al Via del Mare. La prossima giornata, la Cremonese sarà impegnata nella trasferta di Parma di sabato 21, mentre la Fiorentina riceverà l'Inter all'appuntamento di domenica 22: prima però, il ritorno di Conference League contro il il Rakow in Polonia previsto per giovedì 19.
Cremonese-Fiorentina: il racconto della partita
Avvio di gara a bassi ritmi allo Zini, dove entrambe le squadre scelgono un approccio attendista e di studio dell'avversario. Poi, il lampo di Parisi che al 25' entra in area, supera Floriani e sblocca le marcature con un destro angolato che batte Audero. La Viola si galvanizza e pochi minuti dopo raddoppia con il sinistro di Piccoli servito da Gosens. I padroni di casa provano a rientrare in partita, ma al duplice fischio gli ospiti rientrano negli spogliatoi sopra di 2 gol. Nella ripresa, la Fiorentina riprende da dove aveva lasciato e cala il tris con Dodo, che dopo la scivolata di Ferlaini si invola verso la porta, si libera di Maleh e batte a rete al 46'. I grigiorossi riescono però ad accoriare le distanze con il tap-in di Okerke su assist di Ceccherini al 57'. Poi, gli uomini di Vanoli mettono in cassaforte i 3 punti grazie al poker calato da Gudmundsson con un destro a giro al 70'. Al triplice fischio, esultano gli ospiti.