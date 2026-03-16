La Fiorentina cala il poker salvezza: la Cremonese crolla anche allo Zini, Vanoli tenta la fuga

Colpo salvezza della Fiorentina! Gli uomini di Vanoli travolgono la Cremonese allo Zini con il finale di 4-1, trascinata dalle reti di Parisi (25'), Piccoli (32'), Dodo (49') e Gudmundsson (70'). La Viola rientra così dal posticipo della 29ª giornata di campionato con 28 punti che valgono il 16º posto e un vantaggio di 4 lunghezze sulla formazione di Nicola , già reduce dal ko nell'altro scontro diretto con il Lecce al Via del Mare . La prossima giornata, la Cremonese sarà impegnata nella trasferta di Parma di sabato 21, mentre la Fiorentina riceverà l' Inter all'appuntamento di domenica 22: prima però, il ritorno di Conference League contro il il Rakow in Polonia previsto per giovedì 19.

Cremonese-Fiorentina: il racconto della partita

Avvio di gara a bassi ritmi allo Zini, dove entrambe le squadre scelgono un approccio attendista e di studio dell'avversario. Poi, il lampo di Parisi che al 25' entra in area, supera Floriani e sblocca le marcature con un destro angolato che batte Audero. La Viola si galvanizza e pochi minuti dopo raddoppia con il sinistro di Piccoli servito da Gosens. I padroni di casa provano a rientrare in partita, ma al duplice fischio gli ospiti rientrano negli spogliatoi sopra di 2 gol. Nella ripresa, la Fiorentina riprende da dove aveva lasciato e cala il tris con Dodo, che dopo la scivolata di Ferlaini si invola verso la porta, si libera di Maleh e batte a rete al 46'. I grigiorossi riescono però ad accoriare le distanze con il tap-in di Okerke su assist di Ceccherini al 57'. Poi, gli uomini di Vanoli mettono in cassaforte i 3 punti grazie al poker calato da Gudmundsson con un destro a giro al 70'. Al triplice fischio, esultano gli ospiti.