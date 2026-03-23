Llorente, Juve in Champions e Napoli per lo Scudetto: "L'Inter anche l'anno scorso…"

Juve e Pio Esposito: il parere di Llorente

Parte dai bianconeri l'ex attaccante spagnolo: "Speriamo bene anche la Juve che sta lottando per entrare in Champions, anche perché deve vincerle tutte. Sta facendo molto bene anche se sono contento per Cesc Fabregas, è stato un grande compagno e ho vissuto grandi momenti con lui". E sull'attaccante dell'Inter che sarà impegnato con l'Italia nel playoff Mondiale: "Sono convinto che è un giocatore molto interessante, è al suo primo anno in Serie A e deve crescere e deve imparare. io ricordo che nei miei primi anni ho fatto fatica, arrivi ad un grande livello e lì vedi dei giocatori pazzeschi, dei difensori fortissimi. Lui sta facendo bene, tiene bene la palla, fa salire la squadra, se piano piano fa gol e prende fiducia diventerà un grandissimo giocatore".

La favorita per lo Scudetto

Passato anche da Napoli nella nostra Serie A, Llorente si sbilancia così su chi vincerà il campionato: "Ci devono credere. Qualunque squadra ha la possibilità di stare là ci deve credere. L'Inter nelle ultime partite ha perso dei punti importanti e non si sa mai, è un momento decisivo, se piano piano vinci tutte le partite e quelli davanti, Inter e Milan, possono sbagliare… devi stare lì. La favorita? Secondo me l'Inter, ha un vantaggio importante ed è una squadra fortissima e lo ha dimostrato anche negli ultimi anni, ma non si sa mai… Anche l'anno scorso alla fine ha perso delle partite incredibili e grazie a questo il Napoli ne ha approfittato".