Llorente, Juve in Champions e Napoli per lo Scudetto: "L'Inter anche l'anno scorso…"

Fernando Llorente, intervenuto a margine della tappa italiana del Legends Trophy, circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale, ha parlato di lotta Champions, di Nazionale italiana con uno sguardo rivolto a Pio Esposito e di Scudetto sorprendendo tutti con la sua previsione.
Juve e Pio Esposito: il parere di Llorente
Parte dai bianconeri l'ex attaccante spagnolo: "Speriamo bene anche la Juve che sta lottando per entrare in Champions, anche perché deve vincerle tutte. Sta facendo molto bene anche se sono contento per Cesc Fabregas, è stato un grande compagno e ho vissuto grandi momenti con lui". E sull'attaccante dell'Inter che sarà impegnato con l'Italia nel playoff Mondiale: "Sono convinto che è un giocatore molto interessante, è al suo primo anno in Serie A e deve crescere e deve imparare. io ricordo che nei miei primi anni ho fatto fatica, arrivi ad un grande livello e lì vedi dei giocatori pazzeschi, dei difensori fortissimi. Lui sta facendo bene, tiene bene la palla, fa salire la squadra, se piano piano fa gol e prende fiducia diventerà un grandissimo giocatore".
La favorita per lo Scudetto
Passato anche da Napoli nella nostra Serie A, Llorente si sbilancia così su chi vincerà il campionato: "Ci devono credere. Qualunque squadra ha la possibilità di stare là ci deve credere. L'Inter nelle ultime partite ha perso dei punti importanti e non si sa mai, è un momento decisivo, se piano piano vinci tutte le partite e quelli davanti, Inter e Milan, possono sbagliare… devi stare lì. La favorita? Secondo me l'Inter, ha un vantaggio importante ed è una squadra fortissima e lo ha dimostrato anche negli ultimi anni, ma non si sa mai… Anche l'anno scorso alla fine ha perso delle partite incredibili e grazie a questo il Napoli ne ha approfittato".