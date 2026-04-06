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Lecce-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I salentini ospitano i nerazzurri di Palladino nel 31° turno del massimo campionato italiano
3 min
Lecce-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A© Marco Canoniero

L'Atalanta torna in campo dopo la sosta dovuta alle nazionali. I bergamaschi affronteranno il Lecce fuori casa nel 31° turno di Serie A con l'obiettivo di mantenere il passo delle prime della classe: 50 punti conquistati e settimo posto per i nerazzurri. L'obiettivo del club orobico è quello di rimanere in Europa, finora sono arrivate 13 vittorie di cui soltanto 4 fuori casa, con 16 gol fatti e 14 subiti. Il Lecce condivide il terzultimo posto con la Cremonese a quota 27 e lotta per la salvezza. "Questo Lecce ha una dna differente rispetto alle squadre che ho avuto in passato. Dobbiamo mantenere la voglia di combattere su ogni pallone, concretizzando in fase offensiva. Ci alleniamo tutti i giorni ma ciò che conta è la partita. Ci dobbiamo attaccare al risultato, partendo dalle prestazioni. Con Napoli e Roma siamo andati vicinissimi al risultato, pagando care le disattenzioni. Ci sono sempre meno partite e abbiamo sempre più bisogno di punti" ha detto Di Francesco.

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Dove vedere Lecce-Atalanta: diretta tv e streaming

La gara tra Lecce e Atalanta è in programma alle ore 15 allo stadio Via del Mare e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Lecce-Atalanta, probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Ndaba; Ramadani, Pierret; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Gallo, Fofana, Helgason, Sala, Coulibaly, Ndri, Cheddira.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kossounou, Kolasinac, Pasalic, Bellanova, Musah, Bakker, Sulemana, Samardzic, Zalewski.

ARBITRO: La Penna. ASSISTENTI: Fontemurato-Barone. QUARTO UOMO: Rapuano. VAR: Marini. AVAR: Maggiore.

Lecce-Atalanta, quote e pronostico

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