Anguissa annulla Rabiot, Pavlovic in fiducia. Alisson cambia la partita, De Winter imperfetto: pagelle Napoli-Milan

Le pagelle del Napoli
Milinkovic-Savic 6 Al 13’ fa venire i brividi al Maradona con un’uscita a vuoto, per fortuna Pavlovic non è preciso.
Juan Jesus 6.5 Schierato a destra, non va in difficoltà con la velocità di Nkunku. Finché ne ha, regge anche con Pulisic. Beukema (40’ st) ng
Buongiorno 6 Ammonito all’alba del match, controlla Füllkrug e l'area.
Olivera 6.5 Ha maggiore libertà di sganciarsi, una gran palla in verticale per Giovane.
Gutierrez 6.5 Anche lui è costretto a giocare sulla fascia opposta, frena Bartesaghi e prova qualche iniziativa. Quando passa a sinistra, ecco il cross per l’1-0.
Anguissa 6.5 Parte lento, poi però inizia a far sentire la sua fisicità, annullando Rabiot.
Lobotka 6.5 Movimento e regia, cerca anche di inserirsi nel “muro” rossonero.
Spinazzola 6.5 Ha gamba e la prova, non patisce Saelemaekers e lo affronta. Sfiora il gol con un destro a giro, poi a metà ripresa alza bandiera bianca.
Politano (29’ st) 7 Cinque minuti per il sinistro vincente.
De Bruyne 6 Galleggia fra centrocampo e attacco senza trovare però la mattonella giusta. Nella ripresa è più dentro la partita, senza squilli, però. Elmas (40’ st) ng
McTominay 6.5 Si alza spesso ad affiancare Giovane per dare alla squadra una soluzione sui palloni alti, “piano B” che diventa il principale quando Conte lo mette punta. Non fa male, ma gara di grande sacrificio tattico.
Giovane 5.5 L’indisponibilità di Hojlund gli dà l’occasione della prima da titolare in campionato. Nel primo tempo non la becca mai, si desta a inizio ripresa, ma trova Maignan pronto. Alisson (25’ st) 7 Con i suoi sprint cambia la partita.
All. Conte 7 Dentro Alisson e poi Politano, la mossa che porta i tre punti.
Le pagelle del Milan
Maignan 6 Nulla per 45 minuti e un dribbling rischioso su Giovane; al 6’ della ripresa è super sul sinistro angolato e potente del brasiliano, ma non può nulla su Politano.
Tomori 6 Un po’ centrale, un po’ terzino, senza avanzare. La sua missione è un’altra: limitare McTominay, ci riesce. Loftus-Cheek (38’ st) ng
De Winter 5 Non vede Hojlund, che a Riad lo aveva fatto ammattire, e sorride. Sul gol, però, va male di testa e l'imperfezione pesa tantissimo.
Pavlovic 6.5 Si vede che è in fiducia, dietro chiude, poi riparte per creare superiorità. Ha una chance di testa al 13’, ma colpisce male.
Saelemaekers 5 Stranamente timido, si nota poca e soffre Spinazzola. Esce arrabbiato, ma il cambio ci sta.
Athekame (18’ st) 5.5 Preso in mezzo da Alisson-Gutierrez sul gol, meglio quando spinge.
Fofana 5.5 Macchia una prova “pimpante”, arricchita da un bell’assist non sfruttato da Nkunku, con la dormita sul gol, quando decide di raddoppiare Alisson e mollare Guttierez. Leao (38’ st) ng
Modric 6 L’azione con cui al 12’ salta quattro avversari e costringe Buongiorno ad abbatterlo, è degna del nome dello stadio in cui gioca. Solita gestione del pallone, anche se nella ripresa cala, non trovando i soliti varchi impossibili.
Rabiot 5 Non riesce a trovare i corridoi giusti dove liberare i propri cavalli. Anzi, dopo un avvio promettente, Anguissa gli prende le misure e lo spegne.
Bartesaghi 5.5 Con Nkunku molto largo, ha meno spazio per avanzare. Sulla rete è sorpreso dal colpo di testa di De Winter e salta a vuoto davanti a Politano.
Füllkrug 5 È chiamato soprattutto a giocare di sponda, quando ci riesce, il Milan guadagna un giro e avanza dritto verso la porta. In area, però, si vede poco e finisce in fretta le batterie. Gimenez (18’ st) 5.5 Una girata di testa e poco altro.
Nkunku 5 Allegri lo catechizza, lo vuole molto largo a sinistra per mettere in difficoltà Juan Jesus. L’ex Chelsea ci prova, ma non è continuo, anzi. E quando ha la chance per segnare (35’ pt), spara alto di sinistro.
Pulisic (29’ st) 5.5 Non è ancora al top e si vede.
All. Allegri 5 Il tandem d’attacco iniziale non punge, i cambi non incidono. Ora sì che deve solo guardare indietro.
Le pagelle del Napoli
Milinkovic-Savic 6 Al 13’ fa venire i brividi al Maradona con un’uscita a vuoto, per fortuna Pavlovic non è preciso.
Juan Jesus 6.5 Schierato a destra, non va in difficoltà con la velocità di Nkunku. Finché ne ha, regge anche con Pulisic. Beukema (40’ st) ng
Buongiorno 6 Ammonito all’alba del match, controlla Füllkrug e l'area.
Olivera 6.5 Ha maggiore libertà di sganciarsi, una gran palla in verticale per Giovane.
Gutierrez 6.5 Anche lui è costretto a giocare sulla fascia opposta, frena Bartesaghi e prova qualche iniziativa. Quando passa a sinistra, ecco il cross per l’1-0.
Anguissa 6.5 Parte lento, poi però inizia a far sentire la sua fisicità, annullando Rabiot.
Lobotka 6.5 Movimento e regia, cerca anche di inserirsi nel “muro” rossonero.
Spinazzola 6.5 Ha gamba e la prova, non patisce Saelemaekers e lo affronta. Sfiora il gol con un destro a giro, poi a metà ripresa alza bandiera bianca.
Politano (29’ st) 7 Cinque minuti per il sinistro vincente.
De Bruyne 6 Galleggia fra centrocampo e attacco senza trovare però la mattonella giusta. Nella ripresa è più dentro la partita, senza squilli, però. Elmas (40’ st) ng
McTominay 6.5 Si alza spesso ad affiancare Giovane per dare alla squadra una soluzione sui palloni alti, “piano B” che diventa il principale quando Conte lo mette punta. Non fa male, ma gara di grande sacrificio tattico.
Giovane 5.5 L’indisponibilità di Hojlund gli dà l’occasione della prima da titolare in campionato. Nel primo tempo non la becca mai, si desta a inizio ripresa, ma trova Maignan pronto. Alisson (25’ st) 7 Con i suoi sprint cambia la partita.
All. Conte 7 Dentro Alisson e poi Politano, la mossa che porta i tre punti.