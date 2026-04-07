Anguissa annulla Rabiot, Pavlovic in fiducia. Alisson cambia la partita, De Winter imperfetto: pagelle Napoli-Milan

Le pagelle del Milan

Maignan 6 Nulla per 45 minuti e un dribbling rischioso su Giovane; al 6’ della ripresa è super sul sinistro angolato e potente del brasiliano, ma non può nulla su Politano.

Tomori 6 Un po’ centrale, un po’ terzino, senza avanzare. La sua missione è un’altra: limitare McTominay, ci riesce. Loftus-Cheek (38’ st) ng

De Winter 5 Non vede Hojlund, che a Riad lo aveva fatto ammattire, e sorride. Sul gol, però, va male di testa e l'imperfezione pesa tantissimo.

Pavlovic 6.5 Si vede che è in fiducia, dietro chiude, poi riparte per creare superiorità. Ha una chance di testa al 13’, ma colpisce male.

Saelemaekers 5 Stranamente timido, si nota poca e soffre Spinazzola. Esce arrabbiato, ma il cambio ci sta.

Athekame (18’ st) 5.5 Preso in mezzo da Alisson-Gutierrez sul gol, meglio quando spinge.

Fofana 5.5 Macchia una prova “pimpante”, arricchita da un bell’assist non sfruttato da Nkunku, con la dormita sul gol, quando decide di raddoppiare Alisson e mollare Guttierez. Leao (38’ st) ng

Modric 6 L’azione con cui al 12’ salta quattro avversari e costringe Buongiorno ad abbatterlo, è degna del nome dello stadio in cui gioca. Solita gestione del pallone, anche se nella ripresa cala, non trovando i soliti varchi impossibili.

Rabiot 5 Non riesce a trovare i corridoi giusti dove liberare i propri cavalli. Anzi, dopo un avvio promettente, Anguissa gli prende le misure e lo spegne.

Bartesaghi 5.5 Con Nkunku molto largo, ha meno spazio per avanzare. Sulla rete è sorpreso dal colpo di testa di De Winter e salta a vuoto davanti a Politano.

Füllkrug 5 È chiamato soprattutto a giocare di sponda, quando ci riesce, il Milan guadagna un giro e avanza dritto verso la porta. In area, però, si vede poco e finisce in fretta le batterie. Gimenez (18’ st) 5.5 Una girata di testa e poco altro.

Nkunku 5 Allegri lo catechizza, lo vuole molto largo a sinistra per mettere in difficoltà Juan Jesus. L’ex Chelsea ci prova, ma non è continuo, anzi. E quando ha la chance per segnare (35’ pt), spara alto di sinistro.

Pulisic (29’ st) 5.5 Non è ancora al top e si vede.

All. Allegri 5 Il tandem d’attacco iniziale non punge, i cambi non incidono. Ora sì che deve solo guardare indietro.