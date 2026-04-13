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Fiorentina-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nel posticipo della 32ª giornata di campionato la Viola di Paolo Vanoli ospita al Franchi i biancocelesti di Maurizio Sarri
4 min
Fiorentina-LazioSerie A

FIRENZE - A chiudere la 32ª giornata di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Lazio. Reduce dal ko per 3-0 nell'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, la Viola deve ora concentrarsi sul campionato per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Dopo una prima parte di stagione da incubo, i toscani di Paolo Vanoli hanno alzato i giri del motore iniziando a scalare la classifica e portandosi fuori dalle ultime tre posizioni. I gigliati sono reduci dall'importantissimo successo del Bentegodi contro l'Hellas Verona firmato Fagioli, quarto risultato utile consecutivo (due vittorie e altrettanti pareggi) e ottavo nelle ultime nove gare, dove l'unico ko è arrivato in Friuli contro l'Udinese. Campionato anonimo, invece, per i biancocelesti di Maurizio Sarri che, però, come gli avversari stanno vivendo un momento positivo. L'1-1 interno contro il Parma ha infatti interrotto una striscia di tre vittorie consecutive (2-1 al Sassuolo, 1-0 al Milan e 2-0 al Dall'Ara contro il Bologna). 

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Fiorentina-Lazio: diretta tv e streaming

Fiorentina-Lazio, posticipo della 32ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). 

 

 

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli. 

A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Rugani, Balbo, Brescianini, Braschi, Solomon, Sadotti, Bonanno, Puzzoli. 

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Patric, Pellegrini, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Cancellieri, Pedro, Zaccagni, Ratkov. 

ARBITRO: Fabbri di Ravenna. ASSISTENTI: Vecchi-Zingarelli. IV UFFICIALE: Perri. VAR: Paterna. ASS. VAR: Aureliano. 

Fiorentina-Lazio: scopri tutte le quote

 

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