Marotta e Gravina in regia, Serie A compatta su Malagò: il duello Figc è con Abete

Giovanni Malagò ha 67 anni, Giancarlo Abete ne compirà 76 ad agosto. Più che il nuovo, avanzano due giganti della politica sportiva italiana. Chissà se duelleranno davvero il 22 giugno nelle elezioni per il successore di Gabriele Gravina come presidente Figc, o eviteranno uno scontro tra titani. La Serie A ha calato l’asso: il nome di Malagò circolava da tempo, Aurelio De Laurentiis se l’è intestato per primo, ma il vero regista (supportato da Percassi) è stato Beppe Marotta: “È un primo atto di consenso su una strada maestra per migliorare il calcio da due punti di vista, Nazionale e riforme”. Il presidente dell’Inter ha commentato così l’assemblea di Lega Calcio che ha tributato 18 firme su 20 - non c’era votazione, e la firma non impegna - in favore dell’ex presidente Coni. A distinguersi, Verona e Lazio: entrambe, hanno assicurato, per contrarietà non al nome ma a norme antiquate, anche se Claudio Lotito ha lasciato Via Rosellini al grido di “Ci vuole il commissario”. In serata Italo Zanzi (presidente dell'Hellas) ha invece chiamato Malagò per assicurargli il proprio appoggio. L'ex numero uno del Coni, che in un’intercettazione del 2022 definiva “delinquenti” i presidenti di A - “Avrà cambiato idea, è una persona di successo”, ha chiosato Ezio Simonelli - dovrà sciogliere le riserve, ma intanto ha ringraziato: “Credo sia corretto interpellare le componenti, ma sono comunque onorato di questa testimonianza di stima da un mondo spesso litigioso”. Il 20 aprile sarà a Milano per incontrare i club e, se accetterà, buttare giù un programma elettorale.