Roma-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - Sabato 18 aprile, alle 20:45, allo Stadio Olimpico, Roma e Atalanta si contendono le ultime possibilità di accedere alla prossima Champions League. I giallorossi occupano attualmente il sesto posto in classifica con 57 punti, seguiti dalla Dea, settima a quota 53. La distanza dal quarto posto, occupato attualmente dalla Juventus (60), è ridotta e, con ancora sei giornate da disputare, tutto resta aperto. La partita avrà un sapore particolare per Gian Piero Gasperini, oggi alla guida della Roma, che dopo nove stagioni intense a Bergamo ha scelto di intraprendere una nuova avventura. Nonostante il recente netto 3-0 inflitto al Pisa grazie alla tripletta di Malen, i giallorossi attraversano una fase discontinua. Alcuni recenti scivoloni, come le tre sconfitte consecutive in trasferta contro Genoa (2-1), Como (2-1) e Inter (5-2), hanno rallentato la rincorsa al quarto posto. Tuttavia, il rendimento casalingo resta un punto di forza: all’Olimpico i capitolini hanno ottenuto 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in 16 gare, anche grazie al costante supporto del pubblico. La Dea di Raffaele Palladino, che mercoledì alle 21 ospiterà alla New Balance Arena la Lazio nel ritorno della semifinale di Coppa Italia (2-2 all'andata), sta invece incontrando diverse difficoltà proprio negli scontri diretti. Emblematica in tal senso la recente sconfitta interna contro la Juventus (0-1 firmato dall'ex Jeremie Boga), che ha ulteriormente complicato la corsa Champions degli orobici. La sfida dell’Olimpico assume quindi un’importanza cruciale: un successo manterrebbe vive le ambizioni europee, mentre un passo falso rischierebbe di compromettere definitivamente l’obiettivo.