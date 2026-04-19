Il calendario di Juve, Como, Roma e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto

Il campionato di Serie A sta per finire e se da una parte l'Inter ha già archiviato la lotta Scudetto, dall'altra ci sono quattro squadre che continuano a lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan può dirsi ormai praticamente certo di un posto nell'Europa che conta in seguito al successo esterno con il Verona (dopo aver rimesso tutto in bilico con il tremendo 0-3 incassato dall'Udinese). I punti della squadra di Allegri, terza in classifica, sono infatti 66. Subito dietro c'è la Juventus, che con il successo casalingo contro il Bologna è salita a 63 rimanendo a -3 dai rossoneri. Il Como, dopo il ko contro l'Inter, ha perso anche contro il Sassuolo ed è rimasto fermo a 58, al quinto posto che significherebbe Europa League. La Roma ha gli stessi punti della squadra di Fabregas ma è sesta in virtù di una peggiore differenza reti. L'ultimo impegno della squadra di Gasperini, terminato con un pareggio per 1-1, è stato proprio il match casalingo contro l'Atalanta che occupa la settima posizione a 54 punti.