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Pisa-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nel 33° turno di campionato i toscani ospitano il Grifone alla Catilar Arena. Ultima spiaggia per Hiljemark mentre De Rossi vuole la salvezza aritmetica
4 min
Pisa-GenoahiljemarkDe Rossi

PISA - Alle ore 18, alla Cetilar Arena, Pisa e Genoa si affrontano nel 33° turno del campionato di Serie A. Per i nerazzurri di Oscar Hiljemark, fanalino di coda con appena 18 punti in classifica, gli stessi del Verona, si tratta di una vera e propria ultima spiaggia. A sei giornate dalla fine, la permanenza nella categoria appare appesa a un filo sottilissimo: servirebbe una svolta immediata, quasi miracolosa, in un campionato fin qui segnato da enormi difficoltà e da una continuità praticamente inesistente. Il Grifone di Daniele De Rossi, invece, arriva con uno scenario diverso: non è salvo, ma ha costruito un margine che consente di affrontare la trasferta con maggiore serenità. Una vittoria in Toscana significherebbe avvicinare sensibilmente l’obiettivo stagionale. Le ultime settimane fotografano bene il divario psicologico tra le due squadre: il Pisa ha incassato sconfitte pesanti – emblematici gli stop contro Juventus, Roma e Como – alternando solo sporadici segnali di vita. La sensazione è quella di una squadra fragile, che fatica a reagire anche dopo episodi favorevoli. Il Genoa, al contrario, ha mostrato una maggiore solidità: vittorie pesanti come quella contro il Sassuolo e colpi esterni come a Verona hanno ridato fiducia all’ambiente. Non una marcia da Europa, ma abbastanza per tenere a distanza la zona rossa.

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Pisa-Genoa: diretta tv e streaming

Pisa-Genoa, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 alla Cetilar Arena di Pisa e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

Le probabili formazioni di Pisa-Genoa

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Loyola, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark. 

A disposizione: Scuffet, Nicolas, Canestrelli, Hojholt, Meister, Cuadrado, Ainsanmiro, Touré, Vural, Stengs, Coppola, Piccinini, Albiol, Stojilkovic. 

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasqeuz; Sabelli, Amorim, Masini, Aaron Martin, Baldanzi; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi. 

A disposizione: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Otoa, Grossi, Ouedraogo, Lafont, Onana, Messias, Ekhator, Ekuban.

ARBITRO: Crezzini di Siena. ASSISTENTI: Palermo-Miniutti. IV UFFICIALE: Colombo. VAR: Camplone. ASS. VAR: Massa. 

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