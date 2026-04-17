"Non soffio sul fumo", De Rossi tra Roma e futuro Genoa: "Nessun pensiero di Real Madrid"

Gli assenti a Pisa

Per farlo servirà superare un Pisa che si gioca le ultime chance: "Parliamo di una squadra che contro il Torino ha avuto l'occasione sullo 0-0 per passare in vantaggio, se fosse accaduto avrebbero vinto la seconda consecutiva. Sono in salute e contro le squadre più alla sua portata è stata in partita sino alla fine. Hanno lottato col Cagliari pur in dieci e poi rischiato di vincere col Torino. Probabilmente per loro può essere l'ultima opportunità per riprendersi anche visto il calendario, ma ripeto: non ho visto una squadra morta, ma una formazione che ha perso spesso per dettagli. Li abbiamo studiati bene". De Rossi che dovrà rinunciare all'esterno offensivo Norton Cuffy che non ha ancora recuperato dall'infortunio e saranno fuori dai giochi anche gli squalificati Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi. E ci potrebbe essere spazio dal primo minuto per Amorim e Masini: "Entrambi hanno le loro caratteristiche. Masini gioca qui da tre anni, lo prendi e lo butti dentro la mischia e sai che uscirà fuori sempre qualcosa. Amorim ha gamba, intensità e qualità, ha fatto bene con il Verona e ha avuto un primo buongiorno nel calcio italiano a Milano contro l'Inter. Ma come spesso dico, lo abbiamo preso con 4-5 anni di contratto".

"Non parlo di Real Madrid"

Per De Rossi il suo Genoa dovrà fare una partita simile a quella di Verona quando vinse 2-0: "Lì ho visto una partita da squadra matura. Dovremo fare quel tipo di partita, siamo stati solidi e non abbiamo subito tiri in porta ma anzi l'abbiamo messa al sicuro con due gol. Spero che faremo una gara simile e con lo stesso esito. Il Pisa è la formazione con meno possesso palla in serie A e probabilmente lascerà la palla a noi. Dovremo gestirla con cura perché se perdi il controllo hanno giocatori veloci. Sarà una gara da prendere con le pinze". Il tecnico rossoblù ha poi parlato del suo futuro e delle tante voci che lo circondano: "E' il momento di parlare solo di salvezza ma ho detto mille volte che qui sto benissimo. Sono ambizioso ma non parlo di Real Madrid a Giugno ma di migliorare quello che ho fatto quest'anno. Non ho bisogno di cambiare squadra ogni anno, se sto bene in un posto mi ci lego a doppia mandata. Sono abitudinario. Sono stato tanti anni a Roma e so che quando c’è un po’ di baruffa mediatica, e un po' all’interno, entrano e commentano tutti quanti. Di tutto ha bisogno la Roma tranne che io mi unisca ai commenti e soffi sul fumo di qualche chiacchiera. Non commento queste cose, spero che le cose vadano sempre meglio perché se le cose vanno bene a Roma sono contento"."