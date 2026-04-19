Pagelle Napoli-Lazio: Buongiorno surclassato, Cancellieri conquista il Maradona. Capolavoro Sarri!

NAPOLI - Senza idee, senza forza, senza voglia. È questo il messaggio lanciato dal Napoli, mai così spento, scarico, disorganizzato e - forse - già in vacanza, da quando sulla panchina c’è Conte. Gli azzurri perdono per la quarta volta consecutiva in casa contro la Lazio, diventa ormai la bestia nera. Si interrompe la striscia d’imbattibilità casalinga degli azzurri in campionato - 26 risultati utili consecutivi - che reggeva dalla sconfitta rimediata proprio contro i biancocelesti l’8 dicembre 2024. I voti del match
NAPOLI
Milinkovic-Savic 6 Sul rigore sceglie l'angolo giusto e para su Zaccagni, rinviando quantomeno il raddoppio laziale.
Beukema 5 Messo in mezzo da Zaccagni e Tavares, scopre spesso quel lato di campo.
Buongiorno 4.5 Una sequela di errori gravi: si fa trovare schiacciato sul primo gol, apre il campo a Noslin fino al rigore e aggiunge una serie di buchi centrali.
Olivera 5 Affonda con tutto il pacchetto arretrato.
Politano 5.5 Se nel primo tempo è la prima (e unica) soluzione per far partire l'azione dei suoi, nella ripresa esce dalla partita. Mazzocchi (27' st) 5.5 Subentro a gara ormai deragliata.
Lobotka 5.5 Fatica nel traffico, stende Noslin in area e, col senno di poi, s'è rivelata una buona mossa. Giovane (18' st) 5.5 Non aggiunge nulla a un attacco spento.
Anguissa 5 In ritardo su Taylor che va al cross per l'1-0. Non si libera mai dalla morsa per rendersi pericoloso. Elmas (1' st) 5.5 Non cambia passo alla metà campo.
Spinazzola 5 Distratto, manca la sua copertura sul gol di Cancellieri. Il Napoli poi non gioca mai dal suo lato.
McTominay 5 Lontano dalla sua forma migliore, non entra in partita.
De Bruyne 5 In confusione totale nel primo tempo tra appoggi sbagliati e lanci sbilenchi. Alisson Santos (1' st) 5.5 Subito nel vivo ma è poco concreto.
Hojlund 5 Ingabbiato dalla coppia centrale laziale, non riesce a ritagliarsi lo spazio per essere pericoloso.
All. Conte 5 Altra frenata, ma stavolta la sconfitta è tecnica. Il Napoli non c'è nelle giocate, nei suoi uomini migliori e nella mancata reazione.
LAZIO
Motta 6 Si mette in mostra con qualche uscita alta e sicura.
Lazzari 6 Più in difficoltà con Alisson nel secondo tempo, ma nel complesso la porta a casa bene. Hysaj (36' st) ng
Gila 7 Partita di un livello tecnico altissimo: preciso in copertura ed elegante in uscita palla al piede. Provstgaard (15' st) 6 Entra con l'atteggiamento giusto.
Romagnoli 7 Solido, posizionato sempre benissimo per togliere tempo e spazio a Hojlund.
Tavares 7 Quando abbina corsa e velocità all'attenzione difensiva diventa un giocatore vero. Da un suo scatto arriva il gol del raddoppio.
Basic 7 Poche incursioni in area avversaria per dare sostanza nel mezzo. Gli basta attaccare una volta per essere perfetto e ribadire per il 2-0. Dele-Bashiru (25' st) 6 Accompagna bene in ripiegamento.
Cataldi 6 Tanta corsa ma pochi palloni toccati. Non sta bene e la prestazione ne risente. Patric (15' st) 6 Offre più copertura ai due centrali.
Taylor 7 Palleggia e attacca la profondità. Perfetto nello stretto, puntuale nell'assist del vantaggio.
Cancellieri 7.5 Ben posizionato per il tap-in, poteva essere una doppietta. Recupera una quantità esagerata di palloni e trova pure un assist (casuale) per Basic.
Noslin 7 Scaltro, veloce in ripartenza, tosto nelle sportellate. Il rigore conquistato è tra le tante cose buone.
Zaccagni 5 Errore dal dischetto che pesa. Più per lui, che non segna da dicembre, che per la Lazio. E ha tolto pure la respinta a Cancellieri. Dia (15' st) 5.5 Potrebbe gestire meglio qualche pallone.
All. Sarri 7.5 Capolavoro tattico e tecnico. Vittoria costruita con trame semplici ed efficaci oltre a un'applicazione difensiva feroce.
ARBITRO
Zufferli 6.5 Gara condotta bene: corretto il rigore sul contatto Lobotka-Noslin.
NAPOLI - Senza idee, senza forza, senza voglia. È questo il messaggio lanciato dal Napoli, mai così spento, scarico, disorganizzato e - forse - già in vacanza, da quando sulla panchina c’è Conte. Gli azzurri perdono per la quarta volta consecutiva in casa contro la Lazio, diventa ormai la bestia nera. Si interrompe la striscia d’imbattibilità casalinga degli azzurri in campionato - 26 risultati utili consecutivi - che reggeva dalla sconfitta rimediata proprio contro i biancocelesti l’8 dicembre 2024. I voti del match
NAPOLI
Milinkovic-Savic 6 Sul rigore sceglie l'angolo giusto e para su Zaccagni, rinviando quantomeno il raddoppio laziale.
Beukema 5 Messo in mezzo da Zaccagni e Tavares, scopre spesso quel lato di campo.
Buongiorno 4.5 Una sequela di errori gravi: si fa trovare schiacciato sul primo gol, apre il campo a Noslin fino al rigore e aggiunge una serie di buchi centrali.
Olivera 5 Affonda con tutto il pacchetto arretrato.
Politano 5.5 Se nel primo tempo è la prima (e unica) soluzione per far partire l'azione dei suoi, nella ripresa esce dalla partita. Mazzocchi (27' st) 5.5 Subentro a gara ormai deragliata.
Lobotka 5.5 Fatica nel traffico, stende Noslin in area e, col senno di poi, s'è rivelata una buona mossa. Giovane (18' st) 5.5 Non aggiunge nulla a un attacco spento.
Anguissa 5 In ritardo su Taylor che va al cross per l'1-0. Non si libera mai dalla morsa per rendersi pericoloso. Elmas (1' st) 5.5 Non cambia passo alla metà campo.
Spinazzola 5 Distratto, manca la sua copertura sul gol di Cancellieri. Il Napoli poi non gioca mai dal suo lato.
McTominay 5 Lontano dalla sua forma migliore, non entra in partita.
De Bruyne 5 In confusione totale nel primo tempo tra appoggi sbagliati e lanci sbilenchi. Alisson Santos (1' st) 5.5 Subito nel vivo ma è poco concreto.
Hojlund 5 Ingabbiato dalla coppia centrale laziale, non riesce a ritagliarsi lo spazio per essere pericoloso.
All. Conte 5 Altra frenata, ma stavolta la sconfitta è tecnica. Il Napoli non c'è nelle giocate, nei suoi uomini migliori e nella mancata reazione.