Pagelle Napoli-Lazio: Buongiorno surclassato, Cancellieri conquista il Maradona. Capolavoro Sarri!

LAZIO

Motta 6 Si mette in mostra con qualche uscita alta e sicura.

Lazzari 6 Più in difficoltà con Alisson nel secondo tempo, ma nel complesso la porta a casa bene. Hysaj (36' st) ng

Gila 7 Partita di un livello tecnico altissimo: preciso in copertura ed elegante in uscita palla al piede. Provstgaard (15' st) 6 Entra con l'atteggiamento giusto.

Romagnoli 7 Solido, posizionato sempre benissimo per togliere tempo e spazio a Hojlund.

Tavares 7 Quando abbina corsa e velocità all'attenzione difensiva diventa un giocatore vero. Da un suo scatto arriva il gol del raddoppio.

Basic 7 Poche incursioni in area avversaria per dare sostanza nel mezzo. Gli basta attaccare una volta per essere perfetto e ribadire per il 2-0. Dele-Bashiru (25' st) 6 Accompagna bene in ripiegamento.

Cataldi 6 Tanta corsa ma pochi palloni toccati. Non sta bene e la prestazione ne risente. Patric (15' st) 6 Offre più copertura ai due centrali.

Taylor 7 Palleggia e attacca la profondità. Perfetto nello stretto, puntuale nell'assist del vantaggio.

Cancellieri 7.5 Ben posizionato per il tap-in, poteva essere una doppietta. Recupera una quantità esagerata di palloni e trova pure un assist (casuale) per Basic.

Noslin 7 Scaltro, veloce in ripartenza, tosto nelle sportellate. Il rigore conquistato è tra le tante cose buone.

Zaccagni 5 Errore dal dischetto che pesa. Più per lui, che non segna da dicembre, che per la Lazio. E ha tolto pure la respinta a Cancellieri. Dia (15' st) 5.5 Potrebbe gestire meglio qualche pallone.

All. Sarri 7.5 Capolavoro tattico e tecnico. Vittoria costruita con trame semplici ed efficaci oltre a un'applicazione difensiva feroce.



ARBITRO

Zufferli 6.5 Gara condotta bene: corretto il rigore sul contatto Lobotka-Noslin.

