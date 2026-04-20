Calciomercato Juve, Pellegrini tra mercato e futuro: "Altre cinque partite con la Roma, poi..."

" Frizioni Gasperini - Ranieri ? Il mister è più carico di prima , abbiamo queste cinque partite, noi ci siamo concentrati solo sul nostro obiettivo, la Champions , quello che interessa a noi è veramente stare meglio il possibile sul campo per cercare di vincere le partite e poi vedere alla fine quello che sarà". Lo ha detto il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini , a margine dell'evento "Inside the Sport" in svolgimento al Museo del calcio di Coverciano. "Rassicurare i tifosi sulla permanenza di Gasperini? Quello che posso dire alla mia gente è che la Roma darà tutto in queste cinque partite che mancano - ha aggiunto Pellegrini -. Nell'ultimo mese abbiamo avuto purtroppo un calo, però abbiamo fatto una stagione in crescendo che potrebbe essere un grande punto di partenza. Dopo alla fine credo che sia importante vedere dove si arriva alla fine per poi poter dare dei giudizi complessivi alla stagione. Quello che facciamo adesso, che è quello che abbiamo fatto per tutta la stagione, sarà semplicemente seguire il mister per quello che ci chiederà e per quello che vorrà che noi faremo la domenica per vincere le partite".

Le parole di Pellegrini

Pellegrini ha fatto anche un bilancio sulla sua annata: "Sono contento perché l'anno scorso è stata una stagione veramente molto difficile e l'infortunio alla fine è stato la ciliegina sulla torta - ha ricordato -. Devo dire che ho iniziato questa stagione con un po' di problemini legati ancora al recupero migliore dall'infortunio, però veramente sono contento della mia crescita e della mia continuità, almeno fino all'infortunio col Pisa che è arrivato mentre sentivo di aver ritrovato la condizione al 100%. Comunque sia riuscirò a tornare prima della fine della stagione e il mio obiettivo è ritornare come ho lasciato per aiutare i miei compagni e il mio mister a vincere per la Roma". Infine parlando del suo futuro, Pellegrini ha puntualizzato: "Il mio futuro sono le ultime cinque partite di questo campionato. Quanto mi piacerebbe restare a Roma? Roma per me rappresenta sempre quello che ha rappresentato fin da quando ero bambino, e lo rappresenterà per sempre, quindi non sarà quello il pensiero, saranno altri".

L'interesse della Juve

Pellegrini è giunto al capolinea della sua avventura in giallorosso e, al momento, sta valutando diverse offerte di natura estera, specie dalla Premier League essendo a scadenza di contratto. Il rinnovo con la società giallorossa appare difficile, soprattutto per le cifre richieste dal centrocampista. La Juve lo segue con attenzione: piace molto a Spalletti che lo ha già allenato in Nazionale e che potrebbe spendersi in prima persona per favorire il suo arrivo a Torino. Il suo ingaggio in giallorosso gira intorno ai 4 milioni di euro a stagione: a livello di bilancio, il fatto di essere un parametro zero, ingolosisce e non poco la società bianconera che potrebbe presentare un'offerta al giocatore.