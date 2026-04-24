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Bologna-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Rossoblù e giallorossi si affrontano al Dall'Ara nel 34° turno del massimo campionato italiano
2 min
RomaBolognaSerie A 2025-26

Il Bologna affronta la Roma nel 34° turno di Serie A. Sfida importante per la corsa all'Europa. I rossoblù di Italiano sono ottavi in classifica con 48 punti e vengono dalla sconfitta sul campo della Juventus dopo l'eliminazione ai quarti di Europa League con l'Aston Villa mentre la squadra giallorossa guiata da Gasperini condivide il quinto posto in graduatoria con il Como a quota 58 e viene dal pareggio casalingo con l'Atalanta. I capitolini cercano il riscatto in trasferta, dove hanno rimediato appena un punto nelle ultime cinque gare pareggiando a Napoli e perdendo in casa di Udinese, Genoa, Inter e Como.

Segui Bologna-Roma LIVE sul nostro sito

Dove vedere Bologna-Roma: diretta tv e streaming

La partita tra Bologna e Roma è in programma sabato 25 aprile alle ore 18 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Bologna-Roma, probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. A disposizione: Franceschelli, Pessina, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Castaldo, Dominguez, Odgaard.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Vaz, Venturino, Angelino, Arena, Zaragoza, Dybala.

ARBITRO: Di Bello. ASSISTENTI: Berti-Di Gioia. QUARTO UOMO: Allegretta. VAR: Maresca. AVAR: Meraviglia.

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