Bologna-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Bologna affronta la Roma nel 34° turno di Serie A. Sfida importante per la corsa all'Europa. I rossoblù di Italiano sono ottavi in classifica con 48 punti e vengono dalla sconfitta sul campo della Juventus dopo l'eliminazione ai quarti di Europa League con l'Aston Villa mentre la squadra giallorossa guiata da Gasperini condivide il quinto posto in graduatoria con il Como a quota 58 e viene dal pareggio casalingo con l'Atalanta. I capitolini cercano il riscatto in trasferta, dove hanno rimediato appena un punto nelle ultime cinque gare pareggiando a Napoli e perdendo in casa di Udinese, Genoa, Inter e Como.