Il calendario di Juve, Como, Roma e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto

Il campionato di Serie A sta per finire e se da una parte l'Inter ha già archiviato la lotta Scudetto, dall'altra ci sono quattro squadre che continuano a lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan può dirsi ormai praticamente certo di un posto nell'Europa che conta in seguito al successo esterno con il Verona (dopo aver rimesso tutto in bilico con il tremendo 0-3 incassato dall'Udinese). I punti della squadra di Allegri, terza in classifica, sono infatti 66. Subito dietro c'è la Juventus, che con il successo casalingo contro il Bologna è salita a 63 rimanendo a -3 dai rossoneri. Il Como, dopo il ko contro l'Inter, ha perso anche contro il Sassuolo ed è rimasto fermo a 58, al quinto posto che significherebbe Europa League. Intanto la Roma è tornata a vincere dopo il pareggio contro l'Atalanta: dopo la Juve, anche i giallorossi si sono infatti imposti sulla formazione di Italiano e attualmente si ritrovano (con una partita in più) al quinto posto, a -2 dalla Vecchia Signora e a +3 sul Como.
Champions, dalla Roma alla Juve
Tra impegni nazionali e internazionali, vediamo chi ha il calendario migliore da qua alla fine del campionato. Per la Roma un ritorno in Champions manca da ben sette anni, in cui il suo cammino si interruppe agli ottavi di finale contro il Porto. Una qualificazione da parte del Como sarebbe invece una bellissima favola. La squadra di Fabregas ha sì stupito tutti, ma nella sua storia non è mai riuscita a partecipare a una competizione europea ufficiale. La Juventus è sì agevolata dal calendario, ma la squadra di Spalletti dopo la terza vittoria consecutiva arrivata col Bologna deve continuare la sua marcia positiva. Se l'Atalanta dovesse chiudere al quarto posto sarebbe una rimonta incredibile, i bergamaschi infatti sono partiti a rilento in questo campionato, riprendendo a correre grazie alla sostituzione di Juric con Palladino.
Il calendario della Roma
Serie A 08/03 ore 18 Genoa-Roma: 2 a 1
Europa League 12/03 ore 18:45 Bologna-Roma 1-1
Serie A 15/03 ore 18 Como-Roma 2-1
Europa League 19/03 ore 21 Roma-Bologna 3-4
Serie A 22/03 ore 18 Roma-Lecce 1-0
Serie A 05/04 ore 20.45 Inter-Roma 5-2
Serie A 10/04 ore 20:45 Roma-Pisa 3-0
Serie A 18/04 ore 20:45 Roma-Atalanta 1-1
Serie A 25/04 ore 18:00 Bologna-Roma 0-2
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Roma-Fiorentina
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Parma-Roma
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Roma-Lazio
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Verona-Roma
Il calendario del Como
Coppa Italia 03/03 ore 21 Como-Inter: 0-0
Serie A 07/03 ore 15 Cagliari-Como: 1-2
Serie A 15/03 ore 18 Como-Roma: 2-1
Serie A 22/03 ore 12:30 Como-Pisa 5-0
Serie A 06/04 ore 15 Udinese-Como 0-0
Serie A 12/04 ore 20:45 Como-Inter: 3-4
Serie A 17/04 ore 18:30 Sassuolo-Como 2-1
Coppa Italia 21/04 ore 21:00 Inter-Como
Serie A 26/04 ore 15:00 Genoa-Como
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Como-Napoli
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Verona-Como
Coppa Italia 13/05 Possibile Finale
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Como-Parma
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Cremonese-Como
Il calendario della Juventus
Serie A 07/03 ore 20:45 Juventus-Pisa 4-0
Serie A 14/03 ore 20:45 Udinese-Juventus 0-1
Serie A 21/03 ore 20:45 Juventus-Sassuolo 1-1
Serie A 06/04 ore 18 Juventus-Genoa 2-0
Serie A 11/04 ore 20:45 Atalanta-Juventus 0-1
Serie A 19/04 ore 20:45 Juventus-Bologna
Serie A weekend 26/04 ore 20:45 Milan-Juventus
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Juventus-Verona
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Lecce-Juventus
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Juventus-Fiorentina
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Torino-Juventus
Il calendario dell'Atalanta
Coppa Italia 04/03 ore 21 Lazio-Atalanta 2-2
Serie A 07/03 ore 18 Atalanta-Udinese 2-2
Champions League 10/03 ore 21 Atalanta-Bayern Monaco 1-6
Serie A 14/03 ore 15 Inter-Atalanta 1-1
Champions League 18/03 ore 21 Bayern Monaco-Atalanta 4-1
Serie A 22/03 ore 15 Atalanta-Verona 1-0
Serie A 06/04 ore 15 Lecce-Atalanta 0-3
Serie A 11/04 ore 20:45 Atalanta-Juve 0-1
Serie A 18/04 ore 20:45 Roma-Atalanta 1-1
Coppa Italia 22/04 ore 21:00 Atalanta-Lazio
Serie A 27/04 ore 15:00 Cagliari-Atalanta
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Atalanta-Genoa
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Milan-Atalanta
Coppa Italia 13/05 Possibile Finale
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Atalanta-Bologna
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Fiorentina-Atalanta
Il campionato di Serie A sta per finire e se da una parte l'Inter ha già archiviato la lotta Scudetto, dall'altra ci sono quattro squadre che continuano a lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan può dirsi ormai praticamente certo di un posto nell'Europa che conta in seguito al successo esterno con il Verona (dopo aver rimesso tutto in bilico con il tremendo 0-3 incassato dall'Udinese). I punti della squadra di Allegri, terza in classifica, sono infatti 66. Subito dietro c'è la Juventus, che con il successo casalingo contro il Bologna è salita a 63 rimanendo a -3 dai rossoneri. Il Como, dopo il ko contro l'Inter, ha perso anche contro il Sassuolo ed è rimasto fermo a 58, al quinto posto che significherebbe Europa League. Intanto la Roma è tornata a vincere dopo il pareggio contro l'Atalanta: dopo la Juve, anche i giallorossi si sono infatti imposti sulla formazione di Italiano e attualmente si ritrovano (con una partita in più) al quinto posto, a -2 dalla Vecchia Signora e a +3 sul Como.
Champions, dalla Roma alla Juve
Tra impegni nazionali e internazionali, vediamo chi ha il calendario migliore da qua alla fine del campionato. Per la Roma un ritorno in Champions manca da ben sette anni, in cui il suo cammino si interruppe agli ottavi di finale contro il Porto. Una qualificazione da parte del Como sarebbe invece una bellissima favola. La squadra di Fabregas ha sì stupito tutti, ma nella sua storia non è mai riuscita a partecipare a una competizione europea ufficiale. La Juventus è sì agevolata dal calendario, ma la squadra di Spalletti dopo la terza vittoria consecutiva arrivata col Bologna deve continuare la sua marcia positiva. Se l'Atalanta dovesse chiudere al quarto posto sarebbe una rimonta incredibile, i bergamaschi infatti sono partiti a rilento in questo campionato, riprendendo a correre grazie alla sostituzione di Juric con Palladino.
Il calendario della Roma
Serie A 08/03 ore 18 Genoa-Roma: 2 a 1
Europa League 12/03 ore 18:45 Bologna-Roma 1-1
Serie A 15/03 ore 18 Como-Roma 2-1
Europa League 19/03 ore 21 Roma-Bologna 3-4
Serie A 22/03 ore 18 Roma-Lecce 1-0
Serie A 05/04 ore 20.45 Inter-Roma 5-2
Serie A 10/04 ore 20:45 Roma-Pisa 3-0
Serie A 18/04 ore 20:45 Roma-Atalanta 1-1
Serie A 25/04 ore 18:00 Bologna-Roma 0-2
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Roma-Fiorentina
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Parma-Roma
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Roma-Lazio
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Verona-Roma