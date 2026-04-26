Il calendario di Juve, Como, Roma e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto

Il campionato di Serie A sta per finire e se da una parte l'Inter ha già archiviato la lotta Scudetto, dall'altra ci sono quattro squadre che continuano a lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan può dirsi ormai quasi certo di un posto nell'Europa che conta. I punti della squadra di Allegri, terza in classifica, sono infatti 67. Subito dietro c'è la Juventus, che con il pareggio di San Siro è salita a 64 rimanendo a -3 dai rossoneri. Il Como, dopo il ko contro il Sassuolo, si è imposto sul Genoa raggiungendo quota 61 punti con il quinto posto che significherebbe Europa League. Intanto la Roma è tornata a vincere dopo il pareggio contro l'Atalanta: dopo la Juve, anche i giallorossi si sono infatti imposti sul Bologna e attualmente si ritrovano al sesto posto, a -3 dalla Vecchia Signora e a pari punti con il Como.