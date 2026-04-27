Lazio-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - A chiudere la 34ª giornata di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Udinese. Il clima in casa biancoceleste è alle stelle: dopo una stagione di alti e bassi, infatti, i ragazzi di Maurizio Sarri hanno conquistato la finale di Coppa Italia superando ai rigori l'Atalanta e si contenderanno il trofeo con l'Inter mercoledì 13 maggio. Tornando al campionato, i capitolini sono reduci dal successo per 2-0 al Maradona contro il Napoli che ha interrotto l'imbattibilità interna degli azzurri di Conte segnando la quarta vittoria consecutiva della Lazio a Fuorigrotta. Dall'altro lato del campo, i friulani di Kosta Runjaic, già salvi aritmeticamente, sono caduti in casa nell'ultimo match perdendo 1-0 contro il Parma.