Lazio-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - A chiudere la 34ª giornata di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Udinese. Il clima in casa biancoceleste è alle stelle: dopo una stagione di alti e bassi, infatti, i ragazzi di Maurizio Sarri hanno conquistato la finale di Coppa Italia superando ai rigori l'Atalanta e si contenderanno il trofeo con l'Inter mercoledì 13 maggio. Tornando al campionato, i capitolini sono reduci dal successo per 2-0 al Maradona contro il Napoli che ha interrotto l'imbattibilità interna degli azzurri di Conte segnando la quarta vittoria consecutiva della Lazio a Fuorigrotta. Dall'altro lato del campo, i friulani di Kosta Runjaic, già salvi aritmeticamente, sono caduti in casa nell'ultimo match perdendo 1-0 contro il Parma.
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Lazio-Udinese: diretta tv e streaming
Lazio-Udinese, posticipo della 34ª giornata di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Lazio-Udinese
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Tavares, Marusic, Hysaj, Patric, Belahyane, Przyborek, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Noslin, Maldini.
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo; Buksa. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Sava, Padelli, Kristensen, Arizala, Miller, Camara, Zarraga, Gueye, Bayo.
ARBITRO: Bonacina di Bergamo. ASSISTENTI: Palermo-Zanellati. IV UFFICIALE: Marchetti. VAR: Camplone. ASS. VAR: Maggioni.
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