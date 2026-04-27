"Mostrate le intercettazioni", "Imbarazzo e veleni": l'analisi del terremoto a Pressing

Cesari : " Spero non ci sia nulla di grosso, ma è una situazione di imbarazzo, ci sono veleni . Questo campionato è allucinante per i direttori di gara, che sono senza presidente perché squalificato. Rocchi si è trovato solo in una situazione di comportamento tecnico e nessuno dal punto di vista associativo che potesse aiutarlo . Rocchi ha molti nemici, il problema è quello dei soldi. Sono semiprofessionisti super pagati . Gli arbitri guadagnano 150 mila euro . Il professionismo arbitrale è dare un ingaggio, non dare il gettone a partita". Trevisani : " L’Aia si è andata sgretolando . Pochi arbitri sono migliorati, alcuni che stavano per essere dismessi che sono diventati internazionali, una classe arbitrale non compatta e in difficoltà, designazioni incomprensibili e arbitri molto bravi designati tanto quanto arbitri poco bravi. Rocchi ha fatto tantissimi errori, doveva dimettersi prima. Inter? Tutte le squadre parlano con Rocchi per dire se un arbitraggio è andato bene o no".

Sabatini aggiunge: "Vent'anni dopo Calciopoli, devono essere fatte due cose in modo trasparente: le intercettazioni devono essere tutte visibili e non con scelte fatte a priori. La seconda è che per me non si dovrebbe parlare con Rocchi anche se voi dite che è normale. Da quello che so io Rocchi teneva il telefono spento per tutte le società". Cesari ha poi aggiunto: "Chi è che non ha parlato con Rocchi? Io ho parlato con Rocchi tantissime volte, ci messaggiavamo sulle partite. Chi è che non ci ha parlato? Giornalisti penso tantissimi, tantissimi. Poi, io voglio dire, se avessi fatto l'organo tecnico, e sono a San Siro, e sono in tribuna e vedo un mio arbitro che sbaglia, probabilmente il mio istinto avrebbe portato a alzarmi dalla tribuna e dire 'guarda che stai sbagliando, guarda che stai sbagliando' se posso darti una mano. Questo è l'istinto dell'arbitro. Ma guarda. Poi se ci sono altre cose, io non lo so".

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