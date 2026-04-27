"Retrocessione se... I rischi Inter e Calciopoli: metodi sinistri che tornano. Viola, provocazione"

Grassani a Dazn

L’avvocato Mattia Grassani è intervenuto anche in collegamento su Dazn, dichiarando: "La frode sportiva è un reato previsto dalla legge che punisce chi tenta di alterare le competizioni sportive in qualunque forma. In questo caso l'ipotesi contestata a Rocchi e Gervasoni è in concorso ed è un reato severamente punito. L'associazione a delinquere è più grave perché stabile organizzazione finalizzata a una pluralità di reati ed è stabile nel corso del tempo. Le conseguenze per chi altera o tenta di alterare sono severissime dal punto di vista penale. Di base da 2 a 6 anni, si può arrivare fino a 9 anni. Da quanto emerge l'indagine penale ha come indagati Rocchi e Gervasoni. Non ci sono tesserati, dipendenti, dirigenti o club. Ritengo sia prematuro ipotizzare conseguenze ai club. Se sotto il profilo sportivo ci fossero responsabilità ci sarebbero conseguenze pesantissime: per i tesserati il minimo è 4 anni di squalifica. Per i club minimo 3 punti di penalizzazione e nel caso i cui ad aver agito per conto dei club fossero i legali rappresentanti la retrocessione all'ultimo posto in classifica”.