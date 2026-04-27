Arbitri, il caso si allarga! Tensione in Procura: cinque indagati noti, ma gli iscritti sono di più

Il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri , all'uscita dal consiglio della Figc che si è svolto oggi presso la sede di via Allegri sul possibile commissariamento ha dichiarato: "Nel modo più assoluto non può essere una via per accelerare sul piano delle riforme. Credo che non ci sarà perché le condizioni non ci sono. Riforme? Per quanto compete alla Federazione e rispettando le norme dello Stato faremo le riforme che è possibile fare. A oggi abbiamo trovato ostacoli".

Sempre Ulivieri, nel suo intervento nel corso della puntata numero 792 de 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso, ha parlato del caso Rocchi e arbitri: "Cosa c'è da temere? Non c'è da temere nulla. Conoscendo direttamente Rocchi e Gervasoni mi sento di dire che siamo tranquilli. Loro saranno ascoltati e si dovranno difendere ed è il percorso normale che tocca a chiunque. Sono certo che si siano comportati bene e la scelta di autosospendersi è stata corretta". Ulivieri su Antonio Zappi, squalificato per pressioni sui vertici degli organi tecnici di C e D: "Ci sono situazioni che portano a costruire qualche gelosia o qualche invidia e si rientra in un discorso che riguarda l'umanità. Credo si debba preservare la categoria ma qualche volta si sbaglia".

Abete: "Sarebbe un errore dare..."

A dire la sua sul caos è stato anche la guida della Lega Nazionale Dilettanti nonché possibile candidato alla presidenza della Figc, Giancarlo Abete, all'uscita del consiglio federale: "Non è cambiato niente nel mondo arbitrale da Calciopoli? Siamo in una fase assolutamente iniziale, in cui penso che sarebbe un errore da parte nostra dare dei giudizi su situazioni che non conosciamo. E' un po' presto per dare questo tipo di giudizi. Massima fiducia in primis nella giustizia sportiva e nella giustizia ordinaria per approfondire le problematiche che sono emerse nella giornata di sabato".