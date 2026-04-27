Dino Tommasi designatore ad interim al posto di Rocchi: chi è e cosa faceva finora

Sarà Dino Tommasi il designatore arbitrale ad interim per la serie A e la serie B. È questa la decisione dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri, che ha deciso di puntare su di lui fino al termine della stagione per sostituire Gianluca Rocchi. L'ex designatore, infatti, ha deciso di autosospendersi dopo essere stato indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Nonostante questo, il suo legale ha fatto sapere che Rocchi "Ritiene che queste contestazioni siano infondate. Si è sempre comportato in modo leale e trasparente e gli dà fastidio che gli venga attribuita una accusa così grave".