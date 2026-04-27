Dino Tommasi designatore ad interim al posto di Rocchi: chi è e cosa faceva finora

Sarà Dino Tommasi il designatore arbitrale ad interim per la serie A e la serie B. È questa la decisione dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri, che ha deciso di puntare su di lui fino al termine della stagione per sostituire Gianluca Rocchi. L'ex designatore, infatti, ha deciso di autosospendersi dopo essere stato indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Nonostante questo, il suo legale ha fatto sapere che Rocchi "Ritiene che queste contestazioni siano infondate. Si è sempre comportato in modo leale e trasparente e gli dà fastidio che gli venga attribuita una accusa così grave".
Chi è Dino Tommasi
Ma chi è il nuovo designatore arbitrale ad interim? Dino Tommasi è nato a Bassano del Grappa il 6 maggio 1976 e ha iniziato ad arbitrare nel 1993. Dopo 15 anni di gavetta, il 15 marzo 2008 ha debuttato in Serie A, dirigendo un Udinese-Lazio. In carriera ha arbitrato 52 partite in Serie A, per poi intraprendere il percorso dirigenziale nell'AIA. Tommasi è stato presidente del Comitato Regionale Arbitri (CRA) del Veneto dal 2016 al 2020 e anche Responsabile della Commisione Arbitri Interregionale. Più di recente, prima della nomina di designatore arbitrale ad interim, ha ricoperto l'incarico di Componente della CAN A e B.
Gravina e la possibilità del commissariamento Figc
Mentre il caso arbitri prosegue, con Rocchi convocato il prossimo 30 aprile e con Tommasi nominato designatore arbitrale ad interim, rimane in piedi anche la questione della Figc, tra elezioni e commissariamento. Il presidente dimissionario Gabriele Gravina, in consiglio federale, ha dichiarato come commissariare la Figc per legge violi il principio di autonomia "tutelato" da Cio, FIfa e Uefa.
La Figc fa sapere come in Consiglio Gravina abbia apprezzato che le proposte di riforma della sua relazione "siano state riprese quasi per intero" nella bozza di dl del senatore FdI Marcheschi, ma "ha denunciato la gravità nella parte specifica dove fa riferimento alla possibilità, stabilita per legge, di commissariare la Figc", "atto non risolutivo dei problemi e in palese violazione del principio di autonomia sancito e tutelato dagli statuti Cio, Fifa e Uefa".
Sarà Dino Tommasi il designatore arbitrale ad interim per la serie A e la serie B. È questa la decisione dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri, che ha deciso di puntare su di lui fino al termine della stagione per sostituire Gianluca Rocchi. L'ex designatore, infatti, ha deciso di autosospendersi dopo essere stato indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Nonostante questo, il suo legale ha fatto sapere che Rocchi "Ritiene che queste contestazioni siano infondate. Si è sempre comportato in modo leale e trasparente e gli dà fastidio che gli venga attribuita una accusa così grave".
Chi è Dino Tommasi
Ma chi è il nuovo designatore arbitrale ad interim? Dino Tommasi è nato a Bassano del Grappa il 6 maggio 1976 e ha iniziato ad arbitrare nel 1993. Dopo 15 anni di gavetta, il 15 marzo 2008 ha debuttato in Serie A, dirigendo un Udinese-Lazio. In carriera ha arbitrato 52 partite in Serie A, per poi intraprendere il percorso dirigenziale nell'AIA. Tommasi è stato presidente del Comitato Regionale Arbitri (CRA) del Veneto dal 2016 al 2020 e anche Responsabile della Commisione Arbitri Interregionale. Più di recente, prima della nomina di designatore arbitrale ad interim, ha ricoperto l'incarico di Componente della CAN A e B.