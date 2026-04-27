Sarri: "Lazio, qualcosa ora si vede. Io al Napoli? Fantacalcio". Runjaic: "A Maurizio ho chiesto..."

ROMA - "È stata una partita tosta, abbiamo approcciato da squadra stanca mentalmente, però poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto un gran secondo tempo. Abbiamo fatto qualche errore, ma abbiamo anche dimostrato reazione e carattere". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo il pareggio casalingo per 3-3 in campionato contro l'Udinese. "Qualcosa in più si comincia a vedere, anche se molti dei giocatori rientrati non avevano 90 minuti nelle gambe. Anche oggi ho esaurito i cambi a 15 minuti dalla fine", prosegue il tecnico biancoceleste, che torna sulla crescita di Motta: "Non ero contento quando hanno venduto Mandas, ma abbiamo avuto la fortuna di trovare un ragazzo di livello come Motta. Spero che rimanga con i piedi per terra perché non è un portiere fatto e finito, ma parte da qualità importanti". Infine, sulle voci che circolano su Sarri come potenziale successore di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: "Io al Napoli? È Fantacalcio".
Le parole di Runjaic
"A fine partita sono andato da Sarri per chiedere una sigaretta, avrei voluto fumarne una pure io dopo questa partita (sorride, ndr). È stata una bella gara. L'assenza di Davis chiaramente pesa perchè per noi è un calciatore importante e unico per caratteristiche, ma avevo a disposizione altri calciatori interessanti come Bayo, Buksa e Gueye. A quest'ultimo faccio i complimenti per la gara, non ha fallito la prova. Buksa non si è allenato molto e quindi ho fatto altre scelte. Cosa è cambiato in questa stagione rispetto alla scorsa? Sicuramente ho conosciuto meglio il campionato di Serie A. Non sono contento al 100% di questa partita, ma in generale quest'anno tanti calciatori sono cresciuti come Buksa, Zaniolo, Atta, Zanoli. Potevamo prendere qualche punto in più, ma la mia politica è questa: tranquilli e felici", le parole del tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ai microfoni di Dazn.