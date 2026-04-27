Sarri: "Lazio, qualcosa ora si vede. Io al Napoli? Fantacalcio". Runjaic: "A Maurizio ho chiesto..."

ROMA - "È stata una partita tosta, abbiamo approcciato da squadra stanca mentalmente, però poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto un gran secondo tempo. Abbiamo fatto qualche errore, ma abbiamo anche dimostrato reazione e carattere". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo il pareggio casalingo per 3-3 in campionato contro l'Udinese. "Qualcosa in più si comincia a vedere, anche se molti dei giocatori rientrati non avevano 90 minuti nelle gambe. Anche oggi ho esaurito i cambi a 15 minuti dalla fine", prosegue il tecnico biancoceleste, che torna sulla crescita di Motta: "Non ero contento quando hanno venduto Mandas, ma abbiamo avuto la fortuna di trovare un ragazzo di livello come Motta. Spero che rimanga con i piedi per terra perché non è un portiere fatto e finito, ma parte da qualità importanti". Infine, sulle voci che circolano su Sarri come potenziale successore di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: "Io al Napoli? È Fantacalcio".