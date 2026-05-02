Como-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

COMO - Como e Napoli in campo oggi per la 35esima giornata della Serie A si affrontano in un match che mette in palio una importante fetta per l'accesso alla prossima Champions League . I lariani padroni di casa, quinti in classifica con 61 punti, vanno a caccia di una vittoria per tenere vive le speranze di acciuffare la qualificazione tra le prime quattro. Una vittoria permetterebbe alla formazione di Fabregas di mettere pressione alle dirette rivali. I partenopei, secondi con 69 punti a 10 lunghezze dall' Inter capolista, devono fare risultato per non consegnare lo scudetto ai nerazzurri e per blindare un posto nella massima competizione europea della prossima stagione . In caso di ko degli azzurri di Conte , l'Inter potrebbe festeggiare davanti alla tv.

Dove vedere Como-Napoli: diretta tv e streaming

La partita tra Como e Napoli è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Como-Napoli, probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Ramon, Fempf, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina, Douvikas. All. Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Kuhn, Vojvoda, Carlos, Van der Brempt. Indipsonibili: Addai. Squalificati: -. Diffidati: Addai, da Cunha, Ramon.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic, Olivera, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. Indisponibili: Neres, Vergara, Lukaku. Squalificati: -. Diffidati: -.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Baccini-Bahri. IV Uomo: Parri. Var: Doveri. Avar: Di Bello.

