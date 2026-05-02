“Sempre tenuto dentro, mai raccontato. Era nostro e poi…”: Tare e il rimpianto per l'ex bomber Juve

"Lotito si addormentava..."

E su Lotito conclude: "Ho avuto un’esperienza molto formativa, molto forte, anche nel modo di fare le trattative. È stata un’esperienza molto bella, perché lui è molto particolare. Aveva questa capacità di fare cento cose nello stesso momento. Mentre facevamo le trattative, io sapevo il momento in cui lui, a un certo punto, si sarebbe addormentato davanti alla gente. Mentre loro parlavano, lui crollava e si addormentava in quel momento lì. A un certo punto loro si fermavano e io dicevo di continuare a parlare. Poi, appena si trattava dei numeri e la persona che faceva la trattativa chiedeva, per esempio, un milione di euro, lui si alzava: Un milione? No. Era una persona che stava con la testa ovunque, sai, e poi nel suo modo di fare riusciva sempre a concludere le cose. Rimane la sua genialità nel fare delle scelte molto forti, come è stata quella di portare me nel ruolo di direttore sportivo e di Simone Inzaghi. È un personaggio che ha qualcosa in più nel capire le capacità della gente."