Inter-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto a San Siro, dove l'Inter si prepara a festeggiare il 21º scudetto. I nerazzurri ricevono il Parma all'appuntamento valido per la 35ª giornata di Serie A, con una classifica che riporta 79 punti e un margine di una sola lunghezza dalla certezza matematica di aggiungere in bacheca il primo tricolore dopo la seconda stella conquistata nel derby di San Siro del 2024 sotto la guida di Simone Inzaghi. Questa volta, in panchina c'è l'ex tecnico del Parma Cristian Chivu, che ironia della sorte ritrova i ducali il giorno in cui potrebbe inaugurare la propria teca personale un anno dopo avere dato il via a Collecchio alla propria carriera da allenatore. A contendere a Pio Esposito e compagni il punto scudetto sono gli uomini di Carlos Cuesta, già certi di essersi tirati fuori dalla lotta salvezza e che alla classifica non hanno dunque più nulla da chiedere. L'agenda dell'Inter mette poi in programma il doppio appuntamento contro la Lazio all'Olimpico, dove sabato 9 le due formazioni si affronteranno in campionato prima di ritrovarsi mercoledì 13 in finale di Coppa Italia. Il Parma riceverà invece la Roma domenica 10 e a seguire sarà impegnata a Como domenica 17.