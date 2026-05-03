Sassuolo-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Provare a raggiungere un prestigioso 8° posto in classifica, distante solo due punti, è l'obiettivo delle ultime quattro giornate del Sassuolo, da tempo al sicuro e pronto ad affrontare il Milan al Mapei Stadium. La squadra di Allegri, in compenso, ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato contro Verona e Juventus, e potrebbe collezionare tre clean sheet di fila per la seconda volta in questo torneo dopo quelli tra fine agosto e settembre contro Lecce, Bologna e Udinese. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide di campionato giocate contro il Milan, dopo avere subito ben sette sconfitte nelle nove precedenti. Le due squadre hanno pareggiato i due match più recenti, segnando in totale 10 reti.
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La partita tra Sassuolo e Milan è in programma alle ore 15 al Mapei Stadium e sarà visibile in eslcusiva su Dazn.
Sassuolo-Milan, probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente. Allenatore: Grosso. A disposizione: Muric, Satalino, Zacchi, Felipe, Romagna, Frangella, Lipani, Wranckx, Iannoni, Fadera, Volpato, Nzola, Moro.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Pulisic, Gimenez, Fullkrug.
ARBITRO: Maresca. ASSISTENTI: Peretti-Bercigli. QUARTO UOMO: Marinelli. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paganessi.