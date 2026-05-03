Sassuolo-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Provare a raggiungere un prestigioso 8° posto in classifica, distante solo due punti, è l'obiettivo delle ultime quattro giornate del Sassuolo, da tempo al sicuro e pronto ad affrontare il Milan al Mapei Stadium. La squadra di Allegri, in compenso, ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato contro Verona e Juventus, e potrebbe collezionare tre clean sheet di fila per la seconda volta in questo torneo dopo quelli tra fine agosto e settembre contro Lecce, Bologna e Udinese. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide di campionato giocate contro il Milan, dopo avere subito ben sette sconfitte nelle nove precedenti. Le due squadre hanno pareggiato i due match più recenti, segnando in totale 10 reti.