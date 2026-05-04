Il calendario di Juve, Milan, Como e Roma: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto

Il campionato di Serie A sta per finire e se da una parte l'Inter ha già archiviato la lotta Scudetto, dall'altra ci sono quattro squadre che continuano a lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan si ferma a 67punti. Subito dietro c'è la Juventus, che con il pareggio contro il Verona è salita a 65 rimanendo a -2 dai rossoneri. Il Como ha fermato il Napoli raggiungendo quota 62 punti con il quinto posto che al momento significherebbe Europa League. Intanto la Roma deve ancora sfidare la Fiorentina e vincendo supererebbe i lariani in classifica salendo a 64 punti, a solamente una lunghezza dalla Vecchia Signora e a +2 dal Como.
Champions, dalla Roma alla Juve
Tra impegni nazionali e internazionali, vediamo chi ha il calendario migliore da qua alla fine del campionato. Il Milan ha bisogno di tornare nell'Europa che conta per dare continuità al progetto di Allegri. Per la Roma un ritorno in Champions manca da ben sette anni, in cui il suo cammino si interruppe agli ottavi di finale contro il Porto. Una qualificazione da parte del Como sarebbe invece una bellissima favola. La squadra di Fabregas ha sì stupito tutti, ma nella sua storia non è mai riuscita a partecipare a una competizione europea ufficiale. La Juventus è sì agevolata dal calendario, ma la squadra di Spalletti dopo il pareggio col Verona deve tornare a vincere.
Il calendario della Juventus
Serie A 07/03 ore 20:45 Juventus-Pisa: 4-0
Serie A 14/03 ore 20:45 Udinese-Juventus: 0-1
Serie A 21/03 ore 20:45 Juventus-Sassuolo: 1-1
Serie A 06/04 ore 18 Juventus-Genoa: 2-0
Serie A 11/04 ore 20:45 Atalanta-Juventus: 0-1
Serie A 19/04 ore 20:45 Juventus-Bologna: 2-0
Serie A 26/04 ore 20:45 Milan-Juventus: 0-0
Serie A 03/05 ore 18 Juventus-Verona: 1-1
Serie A 09/05 ore 20:45 Lecce-Juventus
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Juventus-Fiorentina
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Torino-Juventus
Il calendario del Milan
Serie A 08/03 ore 20:45 Milan-Inter: 1-0
Serie A 15/03 ore 20:45 Lazio-Milan: 1-0
Serie A 21/03 ore 18 Milan-Torino: 3-2
Serie A 06/04 ore 20:45 Napoli-Milan: 1-0
Serie A 11/04 ore 18 Milan-Udinese: 0-3
Serie A 19/04 ore 15 Verona-Milan: 0-1
Serie A 26/04 ore 20:45 Milan-Juventus: 0-0
Serie A 03/05 ore 15 Sassuolo-Milan: 2-0
Serie A 10/05 ore 20:45 Milan-Atalanta
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Genoa-Milan
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Milan-Cagliari
Il calendario del Como
Coppa Italia 03/03 ore 21 Como-Inter: 0-0
Serie A 07/03 ore 15 Cagliari-Como: 1-2
Serie A 15/03 ore 18 Como-Roma: 2-1
Serie A 22/03 ore 12:30 Como-Pisa: 5-0
Serie A 06/04 ore 15 Udinese-Como: 0-0
Serie A 12/04 ore 20:45 Como-Inter: 3-4
Serie A 17/04 ore 18:30 Sassuolo-Como: 2-1
Coppa Italia 21/04 ore 21:00 Inter-Como: 4-3
Serie A 26/04 ore 15:00 Genoa-Como: 0-2
Serie A 02/05 ore 18 Como-Napoli: 0-0
Serie A 10/05 ore 12:30 Verona-Como
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Como-Parma
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Cremonese-Como
Il calendario della Roma
Serie A 08/03 ore 18 Genoa-Roma: 2 a 1
Europa League 12/03 ore 18:45 Bologna-Roma: 1-1
Serie A 15/03 ore 18 Como-Roma: 2-1
Europa League 19/03 ore 21 Roma-Bologna: 3-4
Serie A 22/03 ore 18 Roma-Lecce: 1-0
Serie A 05/04 ore 20.45 Inter-Roma: 5-2
Serie A 10/04 ore 20:45 Roma-Pisa: 3-0
Serie A 18/04 ore 20:45 Roma-Atalanta: 1-1
Serie A 25/04 ore 18 Bologna-Roma: 0-2
Serie A 04/05 ore 20:45 Roma-Fiorentina
Serie A 10/05 ore 18 Parma-Roma
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Roma-Lazio
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Verona-Roma
Il campionato di Serie A sta per finire e se da una parte l'Inter ha già archiviato la lotta Scudetto, dall'altra ci sono quattro squadre che continuano a lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan si ferma a 67punti. Subito dietro c'è la Juventus, che con il pareggio contro il Verona è salita a 65 rimanendo a -2 dai rossoneri. Il Como ha fermato il Napoli raggiungendo quota 62 punti con il quinto posto che al momento significherebbe Europa League. Intanto la Roma deve ancora sfidare la Fiorentina e vincendo supererebbe i lariani in classifica salendo a 64 punti, a solamente una lunghezza dalla Vecchia Signora e a +2 dal Como.
Champions, dalla Roma alla Juve
Tra impegni nazionali e internazionali, vediamo chi ha il calendario migliore da qua alla fine del campionato. Il Milan ha bisogno di tornare nell'Europa che conta per dare continuità al progetto di Allegri. Per la Roma un ritorno in Champions manca da ben sette anni, in cui il suo cammino si interruppe agli ottavi di finale contro il Porto. Una qualificazione da parte del Como sarebbe invece una bellissima favola. La squadra di Fabregas ha sì stupito tutti, ma nella sua storia non è mai riuscita a partecipare a una competizione europea ufficiale. La Juventus è sì agevolata dal calendario, ma la squadra di Spalletti dopo il pareggio col Verona deve tornare a vincere.
Il calendario della Juventus
Serie A 07/03 ore 20:45 Juventus-Pisa: 4-0
Serie A 14/03 ore 20:45 Udinese-Juventus: 0-1
Serie A 21/03 ore 20:45 Juventus-Sassuolo: 1-1
Serie A 06/04 ore 18 Juventus-Genoa: 2-0
Serie A 11/04 ore 20:45 Atalanta-Juventus: 0-1
Serie A 19/04 ore 20:45 Juventus-Bologna: 2-0
Serie A 26/04 ore 20:45 Milan-Juventus: 0-0
Serie A 03/05 ore 18 Juventus-Verona: 1-1
Serie A 09/05 ore 20:45 Lecce-Juventus
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Juventus-Fiorentina
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Torino-Juventus