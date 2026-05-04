Il calendario di Juve, Milan, Como e Roma: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto

Il campionato di Serie A sta per finire e se da una parte l'Inter ha già archiviato la lotta Scudetto, dall'altra ci sono quattro squadre che continuano a lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan si ferma a 67punti. Subito dietro c'è la Juventus, che con il pareggio contro il Verona è salita a 65 rimanendo a -2 dai rossoneri. Il Como ha fermato il Napoli raggiungendo quota 62 punti con il quinto posto che al momento significherebbe Europa League. Intanto la Roma deve ancora sfidare la Fiorentina e vincendo supererebbe i lariani in classifica salendo a 64 punti, a solamente una lunghezza dalla Vecchia Signora e a +2 dal Como.