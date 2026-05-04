Cremonese-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CREMONA - Alle ore 18.30, allo stadio Giovanni Zini, Cremonese e Lazio si affrontano nel posticipo della 35ª giornata del campionato di Serie A. I grigiorossi, reduci dal ko per 4-0 al Maradona contro il Napoli, hanno bisogno di punti per cercare di accorciare sul Lecce e tentare di rimanere attaccati al treno salvezza. Dopo una prima parti di stagione importante, 14 punti nelle prime nove, i lombardi hanno tirato il freno a meno e ne hanno racimolati altrettanti ma in 25 incontri. Un ruolino di marcia da retrocessione che ha portato al'esonero di Davide Nicola, sostituito da Marco Giampaolo. Affrontati i biancocelesti, Baschirotto e compagni negli ultimi tre turni ospiteranno il Pisa già retrocesso e il Como all'ultima giornata mentre in mezzo voleranno in Friuli per sfidare l'Udinese. I bianconeri sono invece stati proprio gli ultimi avversari dei capitolini, fermati sul 3-3 all'Olimpico. La formazione di Maurizio Sarri ha vissuto una stagione fatta di alti e bassi e per riscattarsi ha una chiance ghiottissima: la finale del trofeo nazionale contro i campioni d'Italia dell'Inter in programma mercoledì 13 maggio a Roma. Vincendo la Lazio si garantirebbe un posto nella prossima Europa League, obiettivo ormai sfumato attraverso il campionato.