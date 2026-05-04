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Cremonese-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nel posticipo della 35ª giornata di campionato i grigiorossi di Marco Giampaolo ospitano allo Zini i biancocelesti di Maurizio Sarri
4 min
Cremonese-LazioMarco GiampaoloMaurizio Sarri

CREMONA - Alle ore 18.30, allo stadio Giovanni Zini, Cremonese e Lazio si affrontano nel posticipo della 35ª giornata del campionato di Serie A. I grigiorossi, reduci dal ko per 4-0 al Maradona contro il Napoli, hanno bisogno di punti per cercare di accorciare sul Lecce e tentare di rimanere attaccati al treno salvezza. Dopo una prima parti di stagione importante, 14 punti nelle prime nove, i lombardi hanno tirato il freno a meno e ne hanno racimolati altrettanti ma in 25 incontri. Un ruolino di marcia da retrocessione che ha portato al'esonero di Davide Nicola, sostituito da Marco Giampaolo. Affrontati i biancocelesti, Baschirotto e compagni negli ultimi tre turni ospiteranno il Pisa già retrocesso e il Como all'ultima giornata mentre in mezzo voleranno in Friuli per sfidare l'Udinese. I bianconeri sono invece stati proprio gli ultimi avversari dei capitolini, fermati sul 3-3 all'Olimpico. La formazione di Maurizio Sarri ha vissuto una stagione fatta di alti e bassi e per riscattarsi ha una chiance ghiottissima: la finale del trofeo nazionale contro i campioni d'Italia dell'Inter in programma mercoledì 13 maggio a Roma. Vincendo la Lazio si garantirebbe un posto nella prossima Europa League, obiettivo ormai sfumato attraverso il campionato. 

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Cremonese-Lazio: diretta tv e streaming

Cremonese-Lazio, posticipo della 35ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

 

 

Le probabili formazioni di Cremonese-Lazio

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo. 

A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Bianchetti, Barbieri, Faye, Payero, Zerbin, Grassi, Collocolo, Thorsby, Okereke, Vardy, Djuric. 

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Pryzborek, Rovella, Taylor, Pedro, Ratkov, Noslin, Dia. 

ARBITRO: Chiffi di Padova. ASSISTENTI: Dei Giudici-C. Rossi. IV UFFICIALE: Calzavara. VAR: Camplone. ASS. VAR: Mazzoleni. 

 

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