Roma, è un poker da Champions: Gasperini ripiomba sulla Juve. Fiorentina, la rincorsa continua

Corsa Champions prepotentemente riaperta dalla Roma, che supera in casa la Fiorentina e approfitta dell'autosabotaggio della Juventus con il Verona già retrocesso . All'Olimpico, gli uomini di Gasperini si impongono con il finale di 4-0. Un risultato valido per la 35ª giornata di campionato e che porta le firme di Mancini (13'), Wesley (17'), Hermoso (34') e Pisilli (58'). I giallorossi rientrano così con 64 punti che valgono il 5º posto con un ritardo di una sola lunghezza dai bianconeri di Spalletti : di 2 punti invece il vantaggio sul Como di Fabregas , la cui sfida con il Napoli si è conclusa a reti inviolate. Non ne approfitta invece la formazione di Vanoli , scesa in campo dopo il ko interno della Cremonese contro la Lazio e quindi inizialmente chiamata a conquistare almeno un punto che avrebbe restituito la certezza matematica della salvezza. La classifica della Viola resta così ferma a quota 37 punti che tengono aperta la lotta per non retrocedere. L'agenda della Roma mette ora in programma la trasferta al Tardini di domenica 10 (ore 18). Lo stesso giorno, la Fiorentina riceverà il Genoa (ore 15).

Roma-Fiorentina: il racconto della partita

Non perde tempo la Roma che indovina una partenza aggressiva che frutta il vantaggio dopo 13 minuti di gioco, con Mancini che di testa su calcio d'angolo supera De Gea poco dopo la traversa di Malen. Trascorrono 4 minuti ed Hermoso serve all'indietro Wesley, che di prima intenzione firma il raddoppio. Scoccata la mezz'ora, l'ex Atletico anticipa Harrison sul traversone di Koné - contrastato praticamente solo con gli occhi da Fagioli - e cala il tris spingendo il pallone comodamente in porta. Ma non finice qui. Un paio di giri d'orologio e Malen torna all'assalto costringendo De Gea a negare il poker giallorosso. Allo scadere del primo tempo, la Fiorentina si accorge di essere in campo e guadagna la prima occasione con Harrison, il cui colpo di testa viene per intercettato da Wesley a preservare il triplo vantaggio.

Nella ripresa, gli uomini di Vanoli sembrano voler rientrare in partita rendendosi pericolosa con l'esordiente Braschi, che si prende subito la scena liberandosi lo spazio per il tiro e colpendo il palo alla destra di Svilar. Al 52', è ancora De Gea a negare a Malen il gol del 4-0 deviando quanto basta sulla traversa la conclusione dell'olandese. Ma a mettere in cassaforte i 3 punti che rilanciano la corsa Champions è Pisilli, che al 58' raccoglie l'assist di un indomabile Malen e cala il poker. Nel finale di gara la Roma mantiene il possesso e non rinuncia ad attaccare: al triplice fischio, fa festa l'Olimpico.