"La norma di Calciopoli: con o senza illecito... Arbitri, per punire una società basta questo"

La presunta “bussata” alla sala Var durante lo svolgimento della partita può mai essere frode sportiva? «A mio avviso, non ricorrendo il presupposto che ho prima richiamato, cioè il dolo specifico, si tratterebbe, al più, di una semplice violazione procedurale».

La posizione dei club cambia se emerge un contatto con un referente, come un club referee manager, senza prova di pressioni indebite? «In quel caso non ci sarebbe alcuna violazione, perché quella figura è stata istituita proprio come referente e legittimata ad avere contatti e confronti, che certo non devono sfociare in altro. Finché la manifestazione di un parere non diventa una illegittima richiesta, non sussiste l’illecito. Diversamente, anche qualora non si arrivasse a configurare l’illecito sportivo, comunque potrebbe sussistere la violazione dell’art. 4, cioè dei generali principi di lealtà e correttezza, proprio la norma applicata durante Calciopoli».