L'amicizia Schenone-Rocchi, dal campo alla dirigenza Inter. E il "grazie" di Marotta torna virale

Nell'inchiesta arbitri c'è un nuovo nome che balza agli occhi di tutti. Si tratta di Giorgio Schenone, oggi club referee manager dell'Inter. Il 2 aprile 2025, in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia a San Siro tra Inter e Milan, Gianluca Rocchi sarebbe stato intercettato in una telefonata con altri esponenti del mondo arbitrale e sarebbe uscito fuori il nome del dirigente nerazzurro, proprio nell'ottica delle discusse designazioni "pilotate" di Colombo per Bologna-Inter di Serie A e di Doveri per la semifinale di ritorno di Coppa.