L’incontro Rocchi-Schenone e la figura di Pinzani: su cosa indaga Ascione. E niente carte alla Figc 

Proseguono gli accertamenti della Procura di Milano sul presunto sistema di designazioni arbitrali pilotate che coinvolge l’ex designatore Gianluca Rocchi, indagato e autosospeso. Al centro dell’inchiesta vi sarebbe un incontro avvenuto il 2 aprile 2025 a San Siro durante Milan-Inter di Coppa Italia. Secondo gli investigatori, a quel vertice avrebbe partecipato anche Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, che non risulta indagato ma sarà ascoltato dagli inquirenti. E a tal proposito ieri 6 maggio è stato ascoltato anche Pinzani, che da questa stagione svolge lo stesso ruolo alla Lazio ma fino allo scorso anno si è occupato di un importante lavoro nell'AIA, fungendo da collante tra i club e la formazione degli addetti agli arbitri. E una possibile ipotesi è che possa essere stato "scavalcato" proprio da Schenone e questo potrebbe essere al vaglio dei pm. Ma andiamo per gradi.