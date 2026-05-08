Schenone, Zappi e Tommasi dal pm Ascione: interrogatori a oltranza, l’inchiesta avanza

Nuovo giorno, nuove audizioni in Procura a Milano . L'inchiesta sugli arbitri e la presunta frode sporitva continua e oggi, venerdì 8 maggio, il pm Maurizio Ascione ha convocato tre figure chiave: l'addetto degli arbitri dell'Inter Giorgio Schenone , il nuovo designatore arbitrale Dino Tommasi e l'ex presidente dell'AIA Antonio Zappi . Tutti e tre non sono indagati ma sono stati chiamati come persone informate sui fatti. Per il momento, infatti, gli indagati restano Gianluca Rocchi , Andrea Gervasoni , Rodolfo Di Vuolo , Luigi Nasca e Daniele Paterna .

Terminata l'audizione "top secret" di Schenone

Al momento l'inchiesta della Procura di Milano coinvolge soltanto arbitri, ma la figura di Schenone sembra essere fondamentale. L'ex guardalinee, ora addetto degli arbitri dell'Inter, infatti, è stato citato nell'intercettazione in cui Rocchi parla dei presunti arbitri graditi ai nerazzuri. Per questo è stato convocato ed è stato ascoltato dal pm Ascione per circa tre ore. Un colloquio lungo e blindato, visto che durante l'interrogatorio, tutti i giornalisti sono stati allontanati dal secondo piano del Palazzo di Giustizia.

Il sospetto della Procura è che all'incontro del 2 aprile 2025 a San Siro, quello in cui si sarebbe parlato delle manipolazioni sulle designazioni arbitrali in favore dell'Inter, insieme a Rocchi fosse presente proprio il referee club manager nerazzurro. Un incontro che, se confermato, sarebbe di per sé sospetto, visto che sarebbe così stata scavalcata la figura di Riccardo Pinzani, che fino all'anno scorso coordinava i rapporti tra i club e gli arbitri. Nonostante questo, Schenone e nessun altro membro della dirigenza dell'Inter è per il momento indagato.