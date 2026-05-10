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Il calendario di Juve, Milan, Como e Roma: chi è messo meglio per la corsa Champions

Successi fondamentali per Spalletti, Gasperini e Fabregas mentre Allegri perde ancora a San Siro contro l'Atalanta: la situazione per l'Europa che conta cambia così
2 min

Il campionato di Serie A sta per finire e se da una parte l'Inter ha già archiviato la lotta Scudetto, dall'altra ci sono quattro squadre che continuano a lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus con il successo sul Lecce sale a 68 punti e ora occupa il terzo posto. A seguire c'è il Milan, che tra le contendenti a un posto nell'Europa che conta è quella che moralmente si trova più in difficoltà: altra brutta sconfitta (2-3 con l'Atalanta) e Allegri scivola al quarto posto rimanendo a 67 punti. Agli stessi punti, ma al quinto posto, c'è la Roma (attualmente dietro ai rossoneri per gli scontri diretti) che con il successo in extremis contro il Parma resta attaccata. E infine ecco il Como: Fabregas vince contro il Verona, si assicura una storica qualificazione almeno in Conference, e sale a 65 punti. Mancano due partite ed è tutto ancora in bilico.

Champions, dalla Roma alla Juve

Tra impegni nazionali e internazionali, vediamo chi ha il calendario migliore da qua alla fine del campionato. Il Milan ha bisogno di tornare nell'Europa che conta per dare continuità al progetto di Allegri. Per la Roma un ritorno in Champions manca da ben sette anni, in cui il suo cammino si interruppe agli ottavi di finale contro il Porto. Una qualificazione da parte del Como sarebbe invece una bellissima favola. La squadra di Fabregas ha sì stupito tutti, ma nella sua storia non è mai riuscita a partecipare a una competizione europea ufficiale. La Juventus, anche per regalarsi un mercato all'altezza per l'anno prossimo, non vuole fallire l'obiettivo. 

Serie A, dalla terza alla sesta: bagarre Europa

  • Juventus: 68 punti
  • Milan: 67 punti
  • Roma: 67 punti
  • Como: 65 punti

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il calendario della Juventus

Serie A 07/03 ore 20:45 Juventus-Pisa: 4-0
Serie A 14/03 ore 20:45 Udinese-Juventus: 0-1
Serie A 21/03 ore 20:45 Juventus-Sassuolo: 1-1
Serie A 06/04 ore 18 Juventus-Genoa: 2-0
Serie A 11/04 ore 20:45 Atalanta-Juventus: 0-1
Serie A 19/04 ore 20:45 Juventus-Bologna: 2-0
Serie A 26/04 ore 20:45 Milan-Juventus: 0-0
Serie A 03/05 ore 18 Juventus-Verona: 1-1 
Serie A 09/05 ore 20:45 Lecce-Juventus 0-1
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Juventus-Fiorentina 
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Torino-Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il calendario del Milan

Serie A 08/03 ore 20:45 Milan-Inter: 1-0
Serie A 15/03 ore 20:45 Lazio-Milan: 1-0
Serie A 21/03 ore 18 Milan-Torino: 3-2
Serie A 06/04 ore 20:45 Napoli-Milan: 1-0
Serie A 11/04 ore 18 Milan-Udinese: 0-3
Serie A 19/04 ore 15 Verona-Milan: 0-1
Serie A 26/04 ore 20:45 Milan-Juventus: 0-0
Serie A 03/05 ore 15 Sassuolo-Milan: 2-0
Serie A 10/05 ore 20:45 Milan-Atalanta 2-3
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Genoa-Milan
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Milan-Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il calendario del Como

Coppa Italia 03/03 ore 21 Como-Inter: 0-0
Serie A 07/03 ore 15 Cagliari-Como: 1-2
Serie A 15/03 ore 18 Como-Roma: 2-1
Serie A 22/03 ore 12:30 Como-Pisa: 5-0
Serie A 06/04 ore 15 Udinese-Como: 0-0
Serie A 12/04 ore 20:45 Como-Inter: 3-4
Serie A 17/04 ore 18:30 Sassuolo-Como: 2-1
Serie A 26/04 ore 15:00 Genoa-Como: 0-2
Serie A 02/05 ore 18 Como-Napoli: 0-0
Serie A 10/05 ore 12:30 Verona-Como 0-1
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Como-Parma
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Cremonese-Como

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il calendario della Roma

Serie A 08/03 ore 18 Genoa-Roma: 2-1
Serie A 15/03 ore 18 Como-Roma: 2-1
Serie A 22/03 ore 18 Roma-Lecce: 1-0
Serie A 05/04 ore 20.45 Inter-Roma: 5-2
Serie A 10/04 ore 20:45 Roma-Pisa: 3-0
Serie A 18/04 ore 20:45 Roma-Atalanta: 1-1
Serie A 25/04 ore 18 Bologna-Roma: 0-2
Serie A 04/05 ore 20:45 Roma-Fiorentina 4-0
Serie A 10/05 ore 18 Parma-Roma 2-3
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Roma-Lazio
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Verona-Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il campionato di Serie A sta per finire e se da una parte l'Inter ha già archiviato la lotta Scudetto, dall'altra ci sono quattro squadre che continuano a lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus con il successo sul Lecce sale a 68 punti e ora occupa il terzo posto. A seguire c'è il Milan, che tra le contendenti a un posto nell'Europa che conta è quella che moralmente si trova più in difficoltà: altra brutta sconfitta (2-3 con l'Atalanta) e Allegri scivola al quarto posto rimanendo a 67 punti. Agli stessi punti, ma al quinto posto, c'è la Roma (attualmente dietro ai rossoneri per gli scontri diretti) che con il successo in extremis contro il Parma resta attaccata. E infine ecco il Como: Fabregas vince contro il Verona, si assicura una storica qualificazione almeno in Conference, e sale a 65 punti. Mancano due partite ed è tutto ancora in bilico.

Champions, dalla Roma alla Juve

Tra impegni nazionali e internazionali, vediamo chi ha il calendario migliore da qua alla fine del campionato. Il Milan ha bisogno di tornare nell'Europa che conta per dare continuità al progetto di Allegri. Per la Roma un ritorno in Champions manca da ben sette anni, in cui il suo cammino si interruppe agli ottavi di finale contro il Porto. Una qualificazione da parte del Como sarebbe invece una bellissima favola. La squadra di Fabregas ha sì stupito tutti, ma nella sua storia non è mai riuscita a partecipare a una competizione europea ufficiale. La Juventus, anche per regalarsi un mercato all'altezza per l'anno prossimo, non vuole fallire l'obiettivo. 

Serie A, dalla terza alla sesta: bagarre Europa

  • Juventus: 68 punti
  • Milan: 67 punti
  • Roma: 67 punti
  • Como: 65 punti

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