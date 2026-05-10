Il calendario di Juve, Milan, Como e Roma: chi è messo meglio per la corsa Champions

Il campionato di Serie A sta per finire e se da una parte l'Inter ha già archiviato la lotta Scudetto, dall'altra ci sono quattro squadre che continuano a lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus con il successo sul Lecce sale a 68 punti e ora occupa il terzo posto. A seguire c'è il Milan, che tra le contendenti a un posto nell'Europa che conta è quella che moralmente si trova più in difficoltà: altra brutta sconfitta (2-3 con l'Atalanta) e Allegri scivola al quarto posto rimanendo a 67 punti. Agli stessi punti, ma al quinto posto, c'è la Roma (attualmente dietro ai rossoneri per gli scontri diretti) che con il successo in extremis contro il Parma resta attaccata. E infine ecco il Como: Fabregas vince contro il Verona, si assicura una storica qualificazione almeno in Conference, e sale a 65 punti. Mancano due partite ed è tutto ancora in bilico.