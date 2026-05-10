Parma-Roma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La Roma scende in campo a Parma per la 36ª giornata di Serie A. Un appuntamento che per gli uomini di Gasperini - reduci dal poker sulla Fiorentina - mette in palio 3 punti utili a tenere aperta la corsa finale alla Champions League. La classifica dei giallorossi riporta infatti 64 punti che valgono il 5º posto con un ritardo di 3 lunghezze dal Milan, impegnata contro l’Atalanta alle ore 20.45 a San Siro e 4 dalla Juventus, uscita vincitrice dalla trasferta di Lecce . Dall’altra parte del campo ci sono ora i Ducali di Cuesta , che alla classifica non hanno invece più nulla da chiedere: all'andata finì 2-1 per i padroni di casa. La prossima giornata, la Roma tornerà all’Olimpico per il derby capitolino in programma domenica 17, mentre il Parma scenderà in campo a Como.

Parma-Roma: diretta e dove vederla

L’incontro tra le formazioni di Cuesta e Gasperini è in programma alle ore 18 presso lo stadio Tardini di Parma. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), nonché in streaming sulle piattaforme Now e Dazn.

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Parma-Roma: le probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

A disposizione: Rinaldi, Corvi, Valenti, Britschgi, Carboni, Sorensen, Estevez, Ondrejka, Almqvist, Elphege.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

A disposizione: De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, El Aynaoui, Vaz, Venturino, Angelino, Arena.

Arbitro: Chiffi (Padova); Assistenti: Bahri-Vecchi; Quarto ufficiale: Maresca; Var: Mazzoleni; Ass. Var: Paganessi.

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