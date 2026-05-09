Lecce-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti a caccia di punti Champions

La Juve vuole mettersi alle spalle il passo falso con il Verona e dare risposte sul campo per tenersi stretto il quarto posto, valido per l'accesso alla prossima Champions League e determinante per gli obiettivi futuri del club. Dietro non rallentano, soprattutto la Roma sembra essersi ripresa dal momento difficile e ora a un punto dai bianconeri. La gara non è di quelle più semplici perché il Lecce è impegnato, con la Cremonese, nella lotta per non retrocedere e in casa non vuole concedere spazi o lasciare punti per strada. Spalletti, dunque, deve caricare al meglio la Juve perché tre punti, a tre giornate dal termine, possono valere tantissimo per la corsa al quarto posto.
19:21
Il confronto tra Banda e Conceicao
19:15
Il futuro di Di Gregorio e le opzioni Juve
Non dev’essere facile per Michele Di Gregorio calarsi ogni volta nei panni di portiere della Juventus, uno di quei posti dove ogni minimo errore viene vivisezionato e tramandato. Figurarsi, poi, se gli errori si ripetono, come è capitato a lui in questi mesi, e se costano punti pesanti. A pesare, oltre alle sensazioni e alle immagine, ci sono anche i numeri – di pietra. Che certificavano come la Juventus abbia subito gol al primo tiro in 13 occasioni su 25. Scomodo primato. Proprio per questo la dirigenza ha iniziato a guardarsi intorno. Occhi su Alisson, ma non solo. QUI GLI SCENARI.
19:01
Juve, un nuovo nome in lista mercato
Il mercato della Juve dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma la società ha iniziato a guardarsi intorno. Dalla Spagna e Germania hanno collegato anche la Vecchia Signora a un profilo interessante de La Liga. Di chi si tratta? Di Affengruber, difensore classe 2001 dell'Elche che si è distinti in stagione. E ha un profilo molto curioso: qui la sua scheda.
18:48
Il pronostico di Lecce-Juve
Il Lecce è a più 4 sulla Cremonese terz’ultima e a tre turni dalla fine del campionato non può certo considerarsi ancora salvo mentre la Juventus, quarta, ha visto ridursi a un solo punto il margine sulla Roma è dovrà impegnarsi se vuole mantenere il posto che vale la Champions League. Con questa premessa, la serata di Serie A si presenta incandescente e i punti in palio hanno un valore enorme. Per le quote il 2 si lascia preferire, ma non è la sola giocata allettante.
18:35
Le statistiche sul match
18:25
Di Francesco e i messaggi dei tifosi Roma
Alla vigilia della delicata sfida contro la Juventus, Di Francesco ha caricato il suo Lecce e ha chiesto una prestazione “di altissimo livello” per provare a fermare i bianconeri.Tra il rispetto per la forza della Juve di Spalletti, il recupero degli acciaccati e la voglia di conquistare punti pesanti davanti ai propri tifosi, il tecnico ha toccato anche i temi legati a Banda, Cheddira e ai messaggi ricevuti dai tifosi della Roma. QUI LA CONFERENZA STAMPA.
18:15
Juve, i convocati contro il Lecce
Spalletti ha già voltato pagina per cercare di riportare fiducia alla squadra e conquistare nuovamente i tre punti dopo due pareggi di fila. E il tecnico potrà contare su una lunga lista di giocatore per la sfida contro i salentini. QUI I CONVOCATI.
18:02
La conferenza di Spalletti
La Juve dovrà reagire dopo il passo falso casalingo contro il Verona già retrocesso: a tre giornate dal termine e con la Roma a -1, i bianconeri non potranno commettere altri errori. A presentare la gara contro il Lecce in conferenza stampa ci ha pensato proprio Spalletti. Tanti, come al solito, i temi toccati, tra cui anche quello legato al calciomercato e anche alla gestione di Openda, ormai scomparso definitivamente dai radar. QUI TUTTE LE SU DICHIARAZIONI.
17:52
Dove vedere Lecce-Juve
Lecce e Juventus si affronteranno sabato 9 maggio nel match valido per la 36ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo a Via del Mare, alle ore 20:45. La sfida sarà visibile in diretta su DAZN - tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport. Qui su Tuttosport la diretta testuale del pre partita, del match e del post partita.
17:45
Le probabili formazioni
Queste le possibili scelte dei due allenatori, con Spalletti che potrebbe schierare Koopmeiners e Boga dal primo minuto al posto degli acciaccati Thuram e Yildiz.
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Vlahovic, Boga. Allenatore: Spalletti.
Stadio Via del Mare - Lecce