Lecce-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti a caccia di punti Champions

La Juve vuole mettersi alle spalle il passo falso con il Verona e dare risposte sul campo per tenersi stretto il quarto posto, valido per l'accesso alla prossima Champions League e determinante per gli obiettivi futuri del club. Dietro non rallentano, soprattutto la Roma sembra essersi ripresa dal momento difficile e ora a un punto dai bianconeri. La gara non è di quelle più semplici perché il Lecce è impegnato, con la Cremonese, nella lotta per non retrocedere e in casa non vuole concedere spazi o lasciare punti per strada. Spalletti, dunque, deve caricare al meglio la Juve perché tre punti, a tre giornate dal termine, possono valere tantissimo per la corsa al quarto posto.

19:21 Il confronto tra Banda e Conceicao

19:15

Il futuro di Di Gregorio e le opzioni Juve

Non dev’essere facile per Michele Di Gregorio calarsi ogni volta nei panni di portiere della Juventus, uno di quei posti dove ogni minimo errore viene vivisezionato e tramandato. Figurarsi, poi, se gli errori si ripetono, come è capitato a lui in questi mesi, e se costano punti pesanti. A pesare, oltre alle sensazioni e alle immagine, ci sono anche i numeri – di pietra. Che certificavano come la Juventus abbia subito gol al primo tiro in 13 occasioni su 25. Scomodo primato. Proprio per questo la dirigenza ha iniziato a guardarsi intorno. Occhi su Alisson, ma non solo. QUI GLI SCENARI.

19:01

Juve, un nuovo nome in lista mercato

Il mercato della Juve dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma la società ha iniziato a guardarsi intorno. Dalla Spagna e Germania hanno collegato anche la Vecchia Signora a un profilo interessante de La Liga. Di chi si tratta? Di Affengruber, difensore classe 2001 dell'Elche che si è distinti in stagione. E ha un profilo molto curioso: qui la sua scheda.

18:48

Il pronostico di Lecce-Juve

Il Lecce è a più 4 sulla Cremonese terz’ultima e a tre turni dalla fine del campionato non può certo considerarsi ancora salvo mentre la Juventus, quarta, ha visto ridursi a un solo punto il margine sulla Roma è dovrà impegnarsi se vuole mantenere il posto che vale la Champions League. Con questa premessa, la serata di Serie A si presenta incandescente e i punti in palio hanno un valore enorme. Per le quote il 2 si lascia preferire, ma non è la sola giocata allettante.

18:35

Le statistiche sul match