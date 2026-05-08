Di Francesco, Lecce-Juve da Champions: "Ho ricevuto messaggi da Roma ma non serve neanche che…"

La conferenza stampa: "Contro la Juve vogliamo fare questo"

Il tecnico ha poi parlato anche in conferenza stampa: "Ho visto una squadra determinata che vuole ottenere risultati importanti, e con la Juve vogliamo fare questo. E’ chiaro che affrontiamo una squadra, tecnicamente per i numeri e per quello che ha dimostrato, è fortissima. Servirà una prestazione non di livello, ma di altissimo livello. Partendo da questo si può pensare a fare qualcosa che sia anche sorprendente perché nel calcio nulla è scontato". Sui pochi punti contro le squadre di alta classifica: "Se non abbiamo mai fatto ancora punti importanti con le big è spesso figlio delle situazioni. Guardiamo anche ai due match con il Napoli, all’andata rigore sbagliato e subìto poco dopo. Con le big serve anche quello, essere più bravi sugli episodi, essere più attaccati ai risultati. E’ mancato forse questo, perché tante volte le prestazioni ci sono state e ci è mancato il guizzo finale". Su Banda: "Sicuramente ha ritrovato confidenza con il gol, 4 non ne aveva mai fatti ed è più incisivo, è il nostro miglior realizzatore. Poi ci sono tante cose che può migliorare ma è un giocatore maturato. Se vuole alzare il suo livello deve continuare così". Sui diffidati: "Non faccio calcoli, la partita più importante per noi è quella con la Juventus. I calcoli li lascio agli altri, io credo in questa squadra e credo nella partita di domani. Devo schierare la formazione migliore che penso possa fare male alla Juventus".