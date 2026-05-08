Lecce-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Vitetati altri passi falsi: dopo la caduta casalinga contro il Verona, la Juve deve ritornare alla vittoria contro il Lecce per tenersi alle spalle la Roma e il Como nella corsa Champions. Ogni dettaglio può fare la differenza in queste ultime tre partite e la squadra non potrà avere cali di tensioni. Spalletti ha già presentato il match in conferenza stampa: una gara complicata visto che i salentini sono in lotta per la salvezza con la Cremonese e sicuramente Via del Mare sarà un inferno.