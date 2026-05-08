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Lecce-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri contro i salentini devono ritornare alla vittoria per difendere il posto Champions
3 min
Lecce-Juventusprobabile fomazioneDiretta Tv
Juventus

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Vitetati altri passi falsi: dopo la caduta casalinga contro il Verona, la Juve deve ritornare alla vittoria contro il Lecce per tenersi alle spalle la Roma e il Como nella corsa Champions. Ogni dettaglio può fare la differenza in queste ultime tre partite e la squadra non potrà avere cali di tensioni. Spalletti ha già presentato il match in conferenza stampa: una gara complicata visto che i salentini sono in lotta per la salvezza con la Cremonese e sicuramente Via del Mare sarà un inferno.

Dove vedere Lece-Juve: diretta tv e streaming

Lecce e Juventus si affronteranno sabato 9 maggio nel match valido per la 36ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di sabato in Puglia, alle ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN - tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport.

 

 

Lecce-Juve, le probabili formazioni

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Colombo (qui la sua scheda).

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